Vizeyi yanlış kullanan yandı! ABD Büyükelçiliği'nden net uyarı

Yayınlanma:
ABD Büyükelçiliği, ziyaretçi vizelerinin amacı dışında kullanılmasına yönelik dikkat çeken bir uyarı yayımladı. Özellikle “doğum turizmi” olarak bilinen uygulamaya karşı net bir tavır ortaya konurken, vizenin bu amaçla kullanılmasının yasak olduğu vurgulandı.

ABD Büyükelçiliği, son dönemde sıkça tartışılan “doğum turizmi” konusunda kamuoyuna yönelik önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD ziyaretçi vizelerinin yalnızca turistik, ticari veya kısa süreli ziyaretler için verildiği hatırlatılarak, bu vizelerin farklı amaçlarla kullanılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“ABD ziyaretçi vizesini doğum turizmi için kullanmak yasaktır. Vizenizi, ABD’de doğum yaparak çocuğunuza Amerikan vatandaşlığı kazandırmak amacıyla kullanmak doğum turizmi olarak nitelendirilir ve ABD ziyaretçi vizesinin bu amaçla kullanılması yasaktır.”

VİZELER İPTAL EDİLEBİLİR

Yetkililer, vize başvurularında verilen bilgilerin doğru ve şeffaf olması gerektiğinin altını çizerken, yanlış beyan ya da amacın gizlenmesi durumunda vize reddi veya mevcut vizelerin iptal edilmesi gibi yaptırımların uygulanabileceğine dikkat çekti.

Bu açıklama özellikle son yıllarda bazı ülkelerden ABD’ye doğum amacıyla yapılan seyahatlerin artmasıyla birlikte geldi. ABD yasalarına göre ülke sınırları içinde doğan her çocuk otomatik olarak Amerikan vatandaşı sayılıyor. Ancak yetkililer, bu hakkın “planlı bir şekilde suistimal edilmesine” karşı önlem alındığını vurguladı.

Açıklama, vize başvurusu yapmayı planlayanlar için önemli bir uyarı niteliği taşırken, ABD’nin göç ve vize politikalarında denetimlerin daha da sıkılaşabileceği yorumlarına yol açtı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

