ABD vatandaşlığı cazibesini kaybetti! Diktatörlüğün parçası olmak istemeyenler akın etti

ABD vatandaşlığından ayrılmak isteyenlerin sayısında son yıllarda dikkat çekici bir yükseliş yaşanıyor. Özellikle yurt dışında yaşayan Amerikan vatandaşları arasında hızlanan bu eğilim, hem bürokratik süreçlerin karmaşıklığı hem de artan mali yükler nedeniyle daha görünür hale geldi.

Başvuru sahipleri, vatandaşlıktan çıkış işlemleri için konsolosluklardan randevu almakta ciddi zorluklar yaşadıklarını ifade etti. Özellikle Avrupa’daki büyük şehirlerde bu süre ortalama altı aya kadar uzarken, bazı merkezlerde bekleme süresinin 14 ayı aştığı belirtildi. Bu durum, sürecin planlanmasını zorlaştırırken, başvuru yoğunluğunun da giderek arttığına işaret ediyor.

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Vatandaşlıktan çıkış yalnızca zaman açısından değil, mali açıdan da önemli bir yük oluşturuyor. Resmi işlem ücretlerinde yapılan son düzenlemelere rağmen, hukuki danışmanlık, vergi planlaması ve ek idari masraflar dahil edildiğinde toplam maliyetin 7 bin ila 10 bin dolar seviyelerine kadar çıkabildiği aktarıldı.

2000’li yılların başında yılda yalnızca birkaç yüz kişi ABD vatandaşlığından çıkarken, 2014 sonrası bu sayı binlerle ifade edilmeye başlandı. Son veriler, artış eğiliminin hız kesmeden devam ettiğini ve bazı uzmanların bu yıl yeni bir rekor seviyeye ulaşılabileceğini öngördüğünü gösterdi.

ALTINDA YATAN SEBEPLER

Uzmanlara göre bu artışın arkasında yalnızca finansal nedenler yok. Siyasi atmosferdeki kutuplaşma, iç politik tartışmalar ve ABD’nin küresel rolüne ilişkin farklı görüşler de vatandaşlık kararlarını etkiledi. Özellikle yurt dışında yaşayan bazı Amerikalılar, ülkedeki demokratik süreçlere dair endişelerini dile getirirken, ABD’nin yönelimini daha sert ve dışlayıcı bulanların sayısında artış olduğu ifade edildi.

VERGİ SİSTEMİ SORUN YARATIYOR

Vergi sistemi ise sürecin en kritik başlıklarından biri olarak öne çıktı. ABD, vatandaşlarını yaşadıkları ülkeye bakmaksızın vergilendiren nadir ülkeler arasında yer alıyor. Bu durum, özellikle uzun süre yurt dışında yaşayan kişiler için hem finansal hem de idari açıdan ciddi zorluklar yaratıyor. Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası kapsamında yabancı bankaların ABD vatandaşlarına ait hesapları bildirme zorunluluğu da, bazı kişilerin bankacılık işlemlerinde kısıtlamalarla karşılaşmasına neden oluyor.

Öte yandan, vatandaşlıktan çıkan kişilerin ABD’ye girişlerinde ek kontrollerle karşılaşabileceği, bazı durumlarda ise vize süreçlerinin daha sıkı değerlendirilebileceği ifade edildi. Bu da kararın yalnızca hukuki değil, aynı zamanda yaşam tarzını da doğrudan etkileyen bir adım olduğunu gösterdi.

"KAMUSAL TEŞHİR" ELEŞTİRİSİ

ABD Hazine Bakanlığı tarafından üç ayda bir yayımlanan vatandaşlıktan çıkış listeleri de kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. İsimlerin resmi olarak duyurulması, bazı kişiler tarafından “kamusal teşhir” eleştirileriyle karşılandı.

Tüm bu gelişmeler ışığında uzmanlar, artan başvuru sayısının yalnızca bireysel kararlarla açıklanamayacağını, küresel ekonomik dalgalanmalar, güvenlik algısı ve siyasi yönelimlerin de bu eğilimde önemli rol oynadığını vurguladı.