Hayvanat bahçesinde korkunç itiraf! Fırında yok ettiğini söyledi

Japonya’nın en çok ziyaret edilen hayvanat bahçelerinden biri olan Asahiyama Hayvanat Bahçesi, alışılmadık bir olay nedeniyle gündemin merkezine yerleşti. Yerel kaynaklara göre tesiste görevli bir çalışan, polise verdiği ifadede eşinin cansız bedenini hayvan kalıntılarının imhasında kullanılan yakma fırınında ortadan kaldırdığını öne sürdü.

İddialar, kayıp bir kadının yakın çevresinin yaptığı başvurunun ardından başlatılan soruşturmayla gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri, geçen hafta boyunca hayvanat bahçesi arazisinde kapsamlı arama çalışmaları yürüttü.

HAYVANLAR İÇİN KULLANILIYORDU

Söz konusu fırının, normal şartlarda tesiste hayatını kaybeden hayvanların kalıntılarını yok etmek için kullanıldığı belirtilirken, olayın boyutu kamuoyunda ciddi endişe yarattı.

Asahikawa Belediye Başkanı Hirosuke Imazu, düzenlediği basın toplantısında yaşananları “benzeri görülmemiş bir kriz” olarak tanımladı ve sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

AÇILIŞ ERTELENDİ

1967 yılında kapılarını açan ve her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinin, yaz sezonu için planlanan açılışı soruşturma nedeniyle ertelendi. Yetkililer, tesisin en erken cuma günü yeniden ziyarete açılabileceğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyu hem gerçeğin ortaya çıkmasını hem de iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyor.