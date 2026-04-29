Hayvanat bahçesinde korkunç itiraf! Fırında yok ettiğini söyledi

Yayınlanma:
Japonya’nın kuzeyinde yer alan Asahikawa kentinde bulunan Asahiyama Hayvanat Bahçesi, bir çalışanın polise verdiği çarpıcı ifade sonrası krizle sarsıldı. Sezon açılışı ertelenirken, olay ülkede büyük yankı uyandırdı.

Japonya’nın en çok ziyaret edilen hayvanat bahçelerinden biri olan Asahiyama Hayvanat Bahçesi, alışılmadık bir olay nedeniyle gündemin merkezine yerleşti. Yerel kaynaklara göre tesiste görevli bir çalışan, polise verdiği ifadede eşinin cansız bedenini hayvan kalıntılarının imhasında kullanılan yakma fırınında ortadan kaldırdığını öne sürdü.

Park yeri tartışması cinayetle bitti! Hiç tanımadığı adamı öldürttüPark yeri tartışması cinayetle bitti! Hiç tanımadığı adamı öldürttü

İddialar, kayıp bir kadının yakın çevresinin yaptığı başvurunun ardından başlatılan soruşturmayla gün yüzüne çıktı. Polis ekipleri, geçen hafta boyunca hayvanat bahçesi arazisinde kapsamlı arama çalışmaları yürüttü.

HAYVANLAR İÇİN KULLANILIYORDU

Söz konusu fırının, normal şartlarda tesiste hayatını kaybeden hayvanların kalıntılarını yok etmek için kullanıldığı belirtilirken, olayın boyutu kamuoyunda ciddi endişe yarattı.

Asahikawa Belediye Başkanı Hirosuke Imazu, düzenlediği basın toplantısında yaşananları “benzeri görülmemiş bir kriz” olarak tanımladı ve sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

AÇILIŞ ERTELENDİ

1967 yılında kapılarını açan ve her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinin, yaz sezonu için planlanan açılışı soruşturma nedeniyle ertelendi. Yetkililer, tesisin en erken cuma günü yeniden ziyarete açılabileceğini duyurdu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, kamuoyu hem gerçeğin ortaya çıkmasını hem de iddiaların tüm yönleriyle aydınlatılmasını bekliyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Dünya
Sinagog saldırılarının ardından yeni şok! Yahudileri hedef alan saldırgan iki kişiyi bıçakladı
Sinagog saldırılarının ardından yeni şok! Yahudileri hedef alan saldırgan iki kişiyi bıçakladı
MİT arşivinden çıktı! Humeyni'nin Türkiye günlerine dair çarpıcı belge
MİT arşivinden çıktı! Humeyni'nin Türkiye günlerine dair çarpıcı belge