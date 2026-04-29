Çocuklar sosyal medyada savunmasız! Meta kuralları delmekle suçlanıyor

Avrupa Komisyonu, sosyal medya platformlarının çocuk güvenliği konusundaki uygulamalarını mercek altına aldığı kapsamlı soruşturmanın ardından dikkat çekici bulgular paylaştı. Yapılan incelemede, Facebook ve Instagram’ın sahibi Meta’nın, kendi belirlediği yaş sınırını etkin şekilde uygulayamadığı tespit edildi.

Komisyonun açıkladığı ön değerlendirmeye göre, 13 yaş altındaki kullanıcıların platformlara erişimini önlemek için alınan tedbirler yeterince güçlü değil. Sistemde yer alan yaş doğrulama mekanizmalarının kolaylıkla aşılabildiği, kullanıcıların yanlış doğum tarihi girerek hesap açabildiği belirtildi.

YAŞ SINIRI İŞE YARAMIYOR

Raporda ayrıca, yaş sınırını ihlal ederek platformlara giren çocukların tespit edilip sistemden çıkarılması konusunda da ciddi eksiklikler bulunduğuna dikkat çekildi. Bu durumun, çocukların zararlı içeriklere maruz kalma riskini artırdığı vurgulandı.

Avrupa genelinde yapılan analizler, 13 yaş altındaki çocukların yaklaşık yüzde 10 ila 12’sinin bu platformlara erişim sağladığını ortaya koydu. Bu oran, alınan önlemlerin sahadaki etkisinin sınırlı kaldığını gözler önüne serdi.

CEZALAR AĞIRLAŞABİLİR

Komisyon, söz konusu bulguların kesinleşmesi halinde Meta’nın Avrupa Birliği’nin Dijital Hizmetler Yasası’nı ihlal etmiş sayılacağını belirtti. Bu yasa, büyük teknoloji şirketlerine, platformlarında yer alan yasa dışı ve zararlı içeriklerle daha etkin mücadele etme yükümlülüğü getiriyor.

İhlalin resmiyet kazanması durumunda Meta’yı ağır yaptırımlar bekliyor. Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde şirketlere, küresel yıllık gelirlerinin yüzde 6’sına kadar para cezası uygulanabiliyor. Ayrıca ihlallerin tekrarlanması halinde platformların Avrupa’daki faaliyetlerinin askıya alınması bile gündeme gelebilir.

Avrupa’nın teknoloji devlerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdığı bu dönemde, Meta hakkındaki süreç dijital platformların geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.