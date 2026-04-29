Musk mahkemede açık açık konuştu! "Yapay zeka hepimizi öldürebilir"

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde görülen ve teknoloji dünyasının yakından takip ettiği davada tansiyon yükseliyor. Oakland’daki federal mahkemede başlayan yargı sürecinin ikinci gününde taraflar açılış argümanlarını jüriye sundu.

Davaya başkanlık eden Yargıç Yvonne Gonzalez Rogers’in önünde, Elon Musk’ın yanı sıra OpenAI ve Microsoft’un hukuk ekipleri de söz aldı. Musk’ın avukatı Steven Molo, davanın maddi çıkarlar için değil, “insanlığın geleceği” adına açıldığını savundu. Molo, Musk’ın OpenAI’ın kuruluşundaki rolüne dikkat çekerek, şirketin ilk adımlarında hem finansal destek sağladığını hem de önemli bilim insanlarını bir araya getirdiğini ifade etti.

"MUSK KONTROLÜ KAYBETTİ"

Ancak OpenAI cephesi bu iddialara sert karşılık verdi. Şirketin avukatı William Savitt, Musk’ın geçmişte OpenAI’ın mutlaka kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak kalması gerektiğini savunmadığını ve "kontrol onda olduğu sürece" kar amacı güden bir yapıyı desteklediğini ileri sürdü. Savitt, Musk’ın kontrolü kaybetmesinin ardından dava açtığını öne sürerek, “Şirket onsuz da yoluna devam edip başarıya ulaştı” dedi.

BİR TEPKİ DE MICROSOFT'TAN

Duruşmada söz alan Microsoft’un avukatı Russell Cohen ise şirketin OpenAI ile iş birliğinin şeffaf olduğunu ve herhangi bir ihlalden haberdar olmadıklarını belirtti. Cohen, Musk’ın iddialarını, yapay zeka alanındaki rekabetin kızıştığı bir dönemde gündeme getirdiğini savundu.

"YAPAY ZEKAYI KONTROL EDEMEZSİNİZ"

Mahkemede bizzat konuşan Elon Musk ise tartışmayı daha geniş bir çerçeveye taşıdı. Yapay zekanın insanlık için büyük fırsatlar sunduğunu kabul eden Musk, aynı zamanda ciddi riskler barındırdığına da dikkat çekti. Bu teknolojiyi “çok zeki bir çocuğa” benzeten Musk, “Onu eğitebilirsiniz ama büyüdüğünde tamamen kontrol edemezsiniz. Hepimizi öldürebilir de.” ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca yapay zekanın gelişim hızına dikkat çekerek, önümüzdeki yıllarda insan zekasına ulaşabileceğini öne sürdü. OpenAI’ın kuruluş felsefesine vurgu yapan Musk, şirketin başlangıçta insanlık yararını önceleyen bir yapı olarak tasarlandığını, ancak zamanla bu hedefin değiştiğini iddia etti.

DAVA DEVAM EDİYOR

Yaklaşık üç hafta sürmesi beklenen davada, tarafların karşılıklı iddiaları ve tanık ifadeleriyle sürecin daha da kızışması bekleniyor. Bu dava, yalnızca şirketler arasındaki bir anlaşmazlık olmanın ötesinde, yapay zekanın geleceği ve etik sınırları konusunda da kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.