Milyarderlerin sayısı artacak!

Emlak danışmanlık devi Knight Frank tarafından paylaşılan analiz, dünyadaki gelir adaletsizliğinin ulaştığı korkunç boyutu gözler önüne serdi. Süper zenginlerin servet biriktirme hızı, teknolojik dönüşümle birlikte "aşırı şarj" edilmiş durumda. Şu an 3 bin 110 olan milyarder sayısının, önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 25 artarak 3 bin 915’e ulaşması öngörülüyor.

YAPAY ZEKA ZENGİNİ DAHA ZENGİN YAPIYOR

Araştırma Müdürü Liam Bailey, bu hızlı yükselişin arkasındaki asıl motorun yapay zeka olduğunu vurguladı. Teknoloji sayesinde bir işi devasa boyutlara taşıma (ölçeklendirme) yeteneğinin hiç olmadığı kadar arttığını belirten Bailey, bu durumun çok kısa sürede muazzam servetler elde etme imkanı sunduğuna dikkat çekti.

Sadece milyarderler değil, serveti en az 30 milyon dolar olan "multi-milyoner" sınıfı da rekor kırdı. 2021 yılında 162 bin olan bu kişi sayısı, bugün yüzde 300’ün üzerinde bir artışla 713 bin 626'ya fırladı.

SUUDİ ARABİSTAN LİDER, POLONYA VE İSVEÇ TAKİPTE

Milyarder nüfusunun en hızlı artacağı ülke olarak petrol zengini Suudi Arabistan öne çıkıyor. Krallıktaki milyarder sayısının 2031 yılına kadar 23’ten 65’e çıkması bekleniyor.

Polonya: Milyarder sayısını 13’ten 29’a çıkararak iki katından fazla artış öngörüyor.

İsveç: Yüzde 81’lik artışla milyarder sayısını 58’e taşıması bekleniyor.

İngiltere: Bu genel eğilimin aksine, İngiltere merkezli milyarder sayısı 165’ten 156’ya gerileyerek listenin 37 yıllık tarihindeki en sert düşüşü yaşadı.

60 BİN KİŞİ, İNSANLIĞIN YARISINDAN 3 KAT DAHA ZENGİN

Dünya Eşitsizlik Raporu’nun verileri, halkın neden yoksullaştığını kanıtlar nitelikte: Dünya nüfusunun sadece yüzde 0,001’ini oluşturan 60 binden az kişi, insanlığın en alt yarısının toplamından üç kat daha fazla serveti kontrol ediyor. Oxfam, milyarderlerin toplam servetinin 18,3 trilyon dolara ulaştığını bildirerek, dünya liderlerine "süper zenginlerden alınan vergileri artırın" çağrısında bulunuyor.

ZİRVEDE KİMLER VAR?

Dünyanın en zenginleri listesi, teknoloji devlerinin hakimiyetinde:

Elon Musk (Tesla CEO): 785,5 milyar dolar.

Larry Page (Google Kurucusu): 272,5 milyar dolar.

Jeff Bezos (Amazon Kurucusu): 259 milyar dolar.

İngiltere'nin zirvesinde ise 35 milyar sterlinlik servetiyle; petrol, bankacılık ve gayrimenkul yatırımları bulunan Hinduja ailesi yer alıyor.