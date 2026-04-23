Almanların "ucuz" elektrikli formülü: Jetta X

Wolfsburg merkezli şirket, Çin pazarında toparlanmayı hedefleyerek, yeni Jetta alt markasının elektrifikasyonuna geçişini Auto China 2026 fuarında duyurdu.

Adını doğal olarak Volkswagen'in geçmişteki zamansız küresel modelinden alan Jetta alt markası , belirgin bir elektrikli yönelim kazanıyor . VW Grubu, bu hamleyle, 2026 yılının ilk çeyreğinde Çin'deki satışlarının %15 oranında düşmesinin ardından, bu pazardaki payını daha da artırmak için yatırım yapıyor.

EFSANE İSİM, ELEKTRİKLİ GELECEK:

Bu bağlamda, 2028 yılına kadar dört elektrikli model piyasaya sürmeyi planlıyor ve ilk modelin 2026 gibi erken bir tarihte piyasaya çıkması bekleniyor. Bu yeni modellere , markanın yeni dönemini işaret eden yenilenmiş bir logo da eşlik edecek.

Dolayısıyla yeni şirketin "elektrikli" lansmanı, "Modern Sağlamlık" adı verilen yeni bir tasarım felsefesini benimseyen uygun fiyatlı bir SUV olan yeni Jetta X ile Çin'de gerçekleşiyor . Sonuç olarak, pratikliği daha modern ve teknoloji odaklı bir imajla birleştiren, güçlü bir kişiliğe sahip bir SUV ortaya çıkıyor.

Aynı zamanda, Auto China 2026 fuarında Volkswagen, Çin pazarı için diğer önemli modelleri de tanıttı . Yeni yerel mimariye dayanan ve gelişmiş L2++ seviye sürüş destek sistemlerini entegre eden, ayrıca OTA üzerinden sürekli güncelleme imkanı sunan Volkswagen ID. AURA T6 öne çıkıyor.

Aynı zamanda Volkswagen ID. UNYX 09 , yapay zekâ ve bağlantı özelliklerine vurgu yaparak markanın büyük elektrikli sedanlardaki gelecekteki yönünü gösteriyor.

"Çin'de, Çin için" stratejisi, Volkswagen Grubu'nun temel direklerinden biri haline geldi. Grup, dünyanın en talepkar elektrikli araç pazarının ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebilmek için yerel platformlara, ortaklıklara ve teknolojilere yatırım yapıyor.

Hedef iddialı: 2027 yılına kadar ürün gamında yaklaşık 30 elektrikli model yer alacak ve 2030 yılına kadar bu sayı 50'ye ulaşacak ; bunların 30'u tamamen elektrikli olacak . Bu bağlamda, Jetta X gibi öneriler sadece yeni modeller değil, Volkswagen'in Çin'deki ve muhtemelen dolaylı olarak diğer pazarlardaki geleceğini de belirleyecek kapsamlı bir yeniden yapılanmanın parçasıdır.

Jetta ismi Avrupa pazarında on yıllardır var olmasına ve kıtamızdaki alıcılar tarafından iyi bilinmesine rağmen , bu yeni markanın elektrikli otomobilleri -en azından şimdilik- Avrupa pazarı için tasarlanmamıştır.