Meksika’nın en çok aranan ismi yakalandı! Karteller yine sokakları ateşe verdi

Meksika’da güvenlik güçlerinin aylar süren gizli takibi, dev bir operasyonla sonuçlandı. Deniz Kuvvetleri ve özel birliklerin ortak baskınında, uluslararası düzeyde aranan uyuşturucu şüphelisi Audias Flores Silva, namıdiğer “El Jardinero” kıskıvrak yakalandı. Ancak operasyonun ardından ülkede tansiyon düşmedi; kartel üyeleri birçok kentte sokakları ateşe verdi.

Meksika Güvenlik ve Vatandaşları Koruma Bakanı Omar García Harfuch, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin en çok aranan isimlerinden biri olan “El Jardinero” lakaplı Audias Flores Silva’nın Nayarit eyaletine bağlı El Mirador bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalandığını duyurdu.

Harfuch, operasyonun Deniz Kuvvetleri tarafından uzun süredir planlandığını ve özel birliklerin sahada aktif rol aldığını belirterek, şüphelinin hem Meksika’da hem de ABD’de hakkında yakalama kararı bulunan bir isim olduğunu ifade etti.

19 AYDIR TAKİP EDİLİYORDU

Güvenlik kaynaklarına göre Flores Silva, yaklaşık 19 ay boyunca istihbarat birimleri tarafından adım adım izlendi. Operasyonun son aşamasında ise yaklaşık 100 asker, 6 helikopter ve 4 hava aracı sahaya indirildi.

Şüphelinin, yakalanmamak için bir hendek ya da kanalizasyon hattına saklanmaya çalıştığı, ancak özel birlikler tarafından bulunduğu bildirildi. Operasyonun dikkat çekici yanı ise, yaklaşık 60 kişilik koruma ekibi ve 30 araçlık konvoya rağmen tek bir çatışma yaşanmadan tamamlanması oldu.

ABD’nin de uzun süredir peşinde olduğu El Jardinero için 5 milyon dolara kadar ödül teklif ettiği, Hazine Bakanlığı’nın ise onu “önemli bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı” olarak sınıflandırdığı biliniyordu.

YAKALANMA SONRASI ÜLKE KARIŞTI

Operasyonun ardından bölgede tansiyon hızla yükseldi. Kartel bağlantılı grupların misilleme olarak birçok noktada araçları ateşe verdiği, yolları kapattığı ve kamu düzenini hedef aldığı bildirildi.

Nayarit eyaletinde yer alan Tecuala, Acaponeta ve Ahuacatlán kentlerinde araçlar, iş yerleri ve depolar kundaklandı. Yetkililer, bölge halkına “zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın” uyarısında bulundu.

KARTEL ŞİDDETİNDE YENİ DALGA

Meksika’da daha önce de benzer operasyonların ardından geniş çaplı şiddet olayları yaşanmıştı. Jalisco merkezli büyük kartel yapısına yönelik bir operasyonda lider figürlerden birinin öldürülmesi sonrası ülkenin birçok eyaletinde araç yakma, yol kapatma ve silahlı çatışmalar patlak vermişti.

O dönemde güvenlik güçleri “kırmızı alarm” seviyesine geçerken, toplumda ciddi bir güvenlik krizi yaşanmıştı. Son olaylar da benzer bir senaryonun yeniden tetiklendiği endişesini artırdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

