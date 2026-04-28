Kartelin "bahçıvan"ı çökertildi! Milyon dolarlık isim hendekte yakalandı

Meksika güvenlik güçleri, ülkenin en tehlikeli suç örgütlerinden birine yönelik dikkat çekici bir operasyona imza attı. Jalisco Yeni Nesil Karteli’nin üst düzey isimlerinden biri, geniş çaplı askeri destekle düzenlenen baskında yakalandı.

Meksika ordusu, uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli içinde kritik rol oynayan Audias Flores Silva, düzenlenen kapsamlı operasyonla gözaltına alındı.

Meksikalı kartel lideri, altın tabutla gömüldü!Meksikalı kartel lideri, altın tabutla gömüldü!

“Bahçıvan” lakabıyla tanınan 45 yaşındaki Silva’nın, kısa süre önce etkisiz hale getirilen kartel lideri El Mencho sonrası örgüt içinde öne çıkan isimlerden biri olduğu değerlendiriliyordu. ABD makamları, Silva’yı hem uluslararası uyuşturucu trafiğindeki rolü hem de özellikle yaşlı Amerikalıları hedef alan dolandırıcılık ağları nedeniyle en çok arananlar listesine almış ve başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

OPERASYONA YÜZLERCE ASKER KATILDI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre operasyon, ülkenin kuzeybatısındaki Nayarit sınırları içinde, El Mirador yakınlarında gerçekleştirildi. Silva’nın, bir yol kenarındaki hendekte gizlenirken yakalandığı belirtildi. Operasyona 100’ü aşkın asker doğrudan katılırken, yüzlerce deniz kuvvetleri personeli de destek sağladı. Helikopterler ve keşif uçaklarının kullanıldığı baskın, herhangi bir can kaybı yaşanmadan tamamlandı.

KARTEL ÜYELERİ POLİSE SAVAŞ AÇTI

Ancak gözaltı sonrası bölgede tansiyon hızla yükseldi. Yerel kaynaklara göre kartel üyeleri, güvenlik güçlerine misilleme olarak araçları ateşe verdi ve bazı iş yerlerini hedef aldı. Daha önce kartel liderine yönelik operasyonların ardından yaşanan şiddet dalgası, bu gelişmeyle birlikte yeniden hatırlandı.

Uzmanlar, Silva’nın yakalanmasının CJNG içinde güç dengelerini sarsabileceğini ve kısa vadede bölgede yeni çatışmaların yaşanabileceğini belirtti. Meksika hükümeti ise operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, kartellere karşı baskının artarak devam edeceğinin sinyalini verdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
Dünya
50 milyonda bir görülen çift renkli ıstakoz, yemek olmak yerine akvaryuma bağışlandı
50 milyonda bir görülen çift renkli ıstakoz, yemek olmak yerine akvaryuma bağışlandı
İnsanların yerini robotlar alıyor: Havalimanında yeni dönem
İnsanların yerini robotlar alıyor: Havalimanında yeni dönem
Alaska'da okyanusta bulunan altın kürenin sırrı çözüldü
Alaska'da okyanusta bulunan altın kürenin sırrı çözüldü