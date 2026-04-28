Kartelin "bahçıvan"ı çökertildi! Milyon dolarlık isim hendekte yakalandı

Meksika ordusu, uyuşturucu kartellerine karşı yürüttüğü operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Ülkenin en güçlü suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil Karteli içinde kritik rol oynayan Audias Flores Silva, düzenlenen kapsamlı operasyonla gözaltına alındı.

“Bahçıvan” lakabıyla tanınan 45 yaşındaki Silva’nın, kısa süre önce etkisiz hale getirilen kartel lideri El Mencho sonrası örgüt içinde öne çıkan isimlerden biri olduğu değerlendiriliyordu. ABD makamları, Silva’yı hem uluslararası uyuşturucu trafiğindeki rolü hem de özellikle yaşlı Amerikalıları hedef alan dolandırıcılık ağları nedeniyle en çok arananlar listesine almış ve başına 5 milyon dolar ödül koymuştu.

OPERASYONA YÜZLERCE ASKER KATILDI

Yetkililerin verdiği bilgiye göre operasyon, ülkenin kuzeybatısındaki Nayarit sınırları içinde, El Mirador yakınlarında gerçekleştirildi. Silva’nın, bir yol kenarındaki hendekte gizlenirken yakalandığı belirtildi. Operasyona 100’ü aşkın asker doğrudan katılırken, yüzlerce deniz kuvvetleri personeli de destek sağladı. Helikopterler ve keşif uçaklarının kullanıldığı baskın, herhangi bir can kaybı yaşanmadan tamamlandı.

KARTEL ÜYELERİ POLİSE SAVAŞ AÇTI

Ancak gözaltı sonrası bölgede tansiyon hızla yükseldi. Yerel kaynaklara göre kartel üyeleri, güvenlik güçlerine misilleme olarak araçları ateşe verdi ve bazı iş yerlerini hedef aldı. Daha önce kartel liderine yönelik operasyonların ardından yaşanan şiddet dalgası, bu gelişmeyle birlikte yeniden hatırlandı.

Uzmanlar, Silva’nın yakalanmasının CJNG içinde güç dengelerini sarsabileceğini ve kısa vadede bölgede yeni çatışmaların yaşanabileceğini belirtti. Meksika hükümeti ise operasyonların kararlılıkla süreceğini vurgulayarak, kartellere karşı baskının artarak devam edeceğinin sinyalini verdi.