MİT arşivinden çıktı! Humeyni'nin Türkiye günlerine dair çarpıcı belge

MİT arşivinden çıktı! Humeyni'nin Türkiye günlerine dair çarpıcı belge
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İran İslam Devrimi’nin ilk lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin Türkiye’de bulunduğu döneme ait “çok gizli” ibareli bir belgeyi kamuoyuna sundu. 1964 tarihli yazışma, Humeyni’nin Bursa’daki ikametine dair dikkat çekici ayrıntılar içeriyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinde yer alan “Özel Koleksiyon” bölümünü yeni bir belgeyle genişletti. Yayımlanan son doküman, İran İslam Devrimi’nin ilk lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni’nin Türkiye’de bulunduğu döneme ışık tutuyor.

11 Kasım 1964 tarihli ve “çok gizli” ibaresi taşıyan yazı, dönemin Milli Emniyet Hizmeti Reisi Ziya Selışık imzasıyla İstanbul Merkez Şefliği’ne gönderildi. Belgede, Humeyni’nin Türkiye’ye gelişinin ardından Bursa’da ikamet etmesine yönelik alınan karar ve uygulamaya dair talimatlar yer alıyor.

"ÇOK GİZLİ" KODUYLA PAYLAŞILDI

913a9302-9527-4e78-9dc6-192e747edd4a.jpg

MİT’in paylaştığı raporda şu ifadeler dikkat çekti:

“İranlı misafir Türkiye'ye gelmiş ve Bursa'da ikameti kararlaştırılmıştır. Misafirin kalacağı evin ve misafirle ilgili diğer işler Bursa Yuva Amirliğince bizzat tanzim edilecektir. Gerekli talimat yazılı ve şifahi olarak Bursa Yuva Amirliği'ne gönderilmiştir. Misafirle ilgili şifre ve diğer muhaberatta 'belli' takma adı kullanılacaktır. Bilgilerini rica ederim.”

HUMEYNİ'NİN SÜRGÜN YILLARI

Belge, Humeyni’nin 4 Kasım 1964 ile 5 Ekim 1965 tarihleri arasında Türkiye’de kaldığı süreçte nasıl bir gözetim ve koordinasyon altında tutulduğunu gözler önüne serdi. Aynı zamanda istihbarat birimleri arasında yürütülen iletişimde kullanılan kod adı detayı da dönemin çalışma yöntemlerine dair önemli ipuçları verdi.

MİT’in arşivinden paylaşılan bu doküman, Türkiye’nin yakın tarihindeki kritik bir döneme ışık tutarken, Humeyni’nin sürgün yıllarına ilişkin bilinmeyen yönleri de yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

