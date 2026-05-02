Mühimmat temizliği felakete döndü! 14 Devrim Muhafızı hayatını kaybetti

Mühimmat temizliği felakete döndü! 14 Devrim Muhafızı hayatını kaybetti
İran’ın Zencan eyaletinde, savaş sonrası bölgede yürütülen mühimmat imha çalışmaları sırasında meydana gelen şiddetli patlama, Devrim Muhafızları Ordusu’nda büyük bir kayba yol açtı. İlk belirlemelere göre 14 asker yaşamını yitirirken 2 asker de yaralandı. Olayın, bölgede kalan patlamamış mühimmatların temizlenmesi sırasında yaşandığı bildirildi

İran’ın kuzeybatısında yer alan Zencan eyaleti, yürütülen mühimmat imha operasyonu sırasında yaşanan şiddetli patlamayla sarsıldı.

Trump'ı "memnun etmeyen" teklifin perde arkası ortaya çıktı!Trump'ı "memnun etmeyen" teklifin perde arkası ortaya çıktı!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı birlikler, ABD ve İsrail saldırılarının ardından bölgede kalan patlamamış mühimmatları temizlemek üzere çalışma yürütüyordu. Ancak operasyon sırasında henüz türü netleşmeyen bir mühimmatın infilak etmesi sonucu büyük bir facia yaşandı.

İlk belirlemelere göre patlamada 14 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEDEKİ RİSK DEVAM EDİYOR

Bölgedeki askeri kaynaklar, bugüne kadar 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, ancak bazı bölgelerde riskin tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın kesin nedeni ve mühimmatın türüne ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için temizlik çalışmalarının daha kontrollü ve yavaş ilerleyeceğini duyurdu.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Dünya
“Hedef Küba” demişti! Trump'tan Havana'ya 'finansal abluka' hamlesi geldi
“Hedef Küba” demişti! Trump'tan Havana'ya 'finansal abluka' hamlesi geldi
Bu kadarına da pes! Yürüyerek geldi, çaldığı tekerlekli sandalyeyle uzaklaştı
Bu kadarına da pes! Yürüyerek geldi, çaldığı tekerlekli sandalyeyle uzaklaştı
Trump’ın kurtarma planı masada kaldı: Dev havayolu iflas etti!
Trump’ın kurtarma planı masada kaldı: Dev havayolu iflas etti!