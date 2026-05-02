Mühimmat temizliği felakete döndü! 14 Devrim Muhafızı hayatını kaybetti

İran’ın kuzeybatısında yer alan Zencan eyaleti, yürütülen mühimmat imha operasyonu sırasında yaşanan şiddetli patlamayla sarsıldı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı birlikler, ABD ve İsrail saldırılarının ardından bölgede kalan patlamamış mühimmatları temizlemek üzere çalışma yürütüyordu. Ancak operasyon sırasında henüz türü netleşmeyen bir mühimmatın infilak etmesi sonucu büyük bir facia yaşandı.

İlk belirlemelere göre patlamada 14 asker hayatını kaybetti, 2 asker ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEDEKİ RİSK DEVAM EDİYOR

Bölgedeki askeri kaynaklar, bugüne kadar 15 binden fazla patlamamış mühimmatın tespit edilerek etkisiz hale getirildiğini, ancak bazı bölgelerde riskin tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın kesin nedeni ve mühimmatın türüne ilişkin teknik inceleme başlatıldı.

Yetkililer, benzer kazaların önlenmesi için temizlik çalışmalarının daha kontrollü ve yavaş ilerleyeceğini duyurdu.