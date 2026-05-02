Nobel ödüllü insan hakları savunucusu yoğun bakımda! Sağlık durumu kötüleşiyor

Yayınlanma:
İran’da tutuklu bulunan Nobel Barış Ödüllü insan hakları savunucusu Nergis Muhammedi, cezaevinde geçirdiği baygınlığın ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhammedi için ailesi acil sevk çağrısı yaparken, yetkililerin bu talebi reddettiği belirtildi.

İran’da cezaevinde tutulan 54 yaşındaki Nobel Barış Ödülü sahibi insan hakları aktivisti Nergis Muhammedi, geçirdiği ani rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ailesinden yapılan açıklamaya göre Muhammedi, dün cezaevinde fenalaşarak bilincini kaybetti. Durumunun ağırlaşması üzerine Zencan’daki bir hastaneye sevk edilen aktivistin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı bildirildi.

EŞİ YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU

yeni-proje-2026-05-02t103035-508.jpg

Muhammedi’nin eşi gazeteci Taghi Rahmani, eşinin sağlık durumunun ciddi risk taşıdığını belirterek İranlı yetkililere çağrıda bulundu. Rahmani, Muhammedi’nin daha donanımlı bir sağlık merkezine nakledilmesini talep ettiklerini ancak bu isteğin reddedildiğini açıkladı. Aktivistin avukatı da benzer şekilde sevk taleplerinin kabul edilmediğini doğruladı.

CEZAEVİ KOŞULLARI NEDENİYLE SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Muhammedi’nin sağlık durumunun bir süredir kötüye gittiği biliniyor. Kalp rahatsızlığı bulunan aktivistin daha önce akciğer embolisi geçirdiği ve cezaevi koşulları nedeniyle sağlık problemlerinin ağırlaştığı ifade ediliyor.

Aile üyeleri, geçmişte de Muhammedi’nin hastaneye sevk edilmesinin engellendiğini ve cezaevi içindeki yetersiz imkanlarla tedavi edilmeye çalışıldığını dile getirdi. Aktivistin mart ayı sonunda cezaevinde kalp krizi geçirdiği de paylaşılan bilgiler arasında.

"ULUSAL GÜVENLİĞİ TEHDİT" NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

İran’da özellikle kadın hakları ve demokratik özgürlükler konusundaki çalışmalarıyla tanınan Muhammedi, son olarak “ulusal güvenliği tehdit” suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Şubat ayında ise cezasına 7,5 yıl daha eklendi.

Ailesi, Tahran’dan uzak bir noktada bulunan Zencan’daki cezaevine nakledilen Muhammedi ile iletişim kurmanın zorlaştığını vurguladı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

