Trump ABD'nin İran'dan ne zaman ayrılacağını açıkladı

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a karşı başlattıkları savaşla ilgili olarak “Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Trump ayrıca İran donanmasına ait 159 geminin iki hafta içinde batırıldığını iddia etti.

Florida’nın Villages bölgesinde kendisine oy veren seçmenlere yönelik bir konuşma yapan Trump, kendisine yönelik üçüncü suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Konuşmasında İran’a ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

“İRAN’DAN ERKEN AYRILMAYACAĞIZ”

Trump, “(İran’dan) erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz” dedi ve “İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

İRAN’A YÖNELİK İDDİALAR

ABD Başkanı, İran’ı yönetenlerin “oldukça kötü insanlar” olduğunu ileri sürerek, Tahran yönetiminin “iki haftalık süre içinde 42 bin protestocuyu öldürdüğünü”, İran’ın geçişleri kapatması nedeniyle “400’e yakın geminin” Hürmüz Boğazı’nda mahsur kaldığını ve İran’a ait 159 geminin iki hafta içinde batırıldığını öne sürdü.

NATO’YA ELEŞTİRİ

Trump, NATO’ya “trilyonlarca dolar harcadıklarını” belirterek, buna rağmen Körfez’de verdikleri mücadelede ABD’nin ittifaktan hiçbir yardım alamadığını vurguladı.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

