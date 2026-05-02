Trump ABD'nin İran'dan ne zaman ayrılacağını açıkladı

Florida’nın Villages bölgesinde kendisine oy veren seçmenlere yönelik bir konuşma yapan Trump, kendisine yönelik üçüncü suikast girişiminin ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Konuşmasında İran’a ilişkin çeşitli açıklamalarda bulundu.

“İRAN’DAN ERKEN AYRILMAYACAĞIZ”

Trump, “(İran’dan) erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz” dedi ve “İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

Özel’den Erdoğan’a Sumud eleştirisi: Trump korkusu var

İRAN’A YÖNELİK İDDİALAR

ABD Başkanı, İran’ı yönetenlerin “oldukça kötü insanlar” olduğunu ileri sürerek, Tahran yönetiminin “iki haftalık süre içinde 42 bin protestocuyu öldürdüğünü”, İran’ın geçişleri kapatması nedeniyle “400’e yakın geminin” Hürmüz Boğazı’nda mahsur kaldığını ve İran’a ait 159 geminin iki hafta içinde batırıldığını öne sürdü.

Trump’tan ABD kongresine İran mektubu: Savaşı sona ermiş sayıyoruz

NATO’YA ELEŞTİRİ

Trump, NATO’ya “trilyonlarca dolar harcadıklarını” belirterek, buna rağmen Körfez’de verdikleri mücadelede ABD’nin ittifaktan hiçbir yardım alamadığını vurguladı.

(AA)