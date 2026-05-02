16 yıllık iktidarı deviren Magyar eniştesini Adalet Bakanı yaptı!

Macaristan’da seçimleri kazanarak iktidara hazırlanan Peter Magyar, kuracağı kabinede yaptığı bir tercih nedeniyle ülke gündeminin merkezine oturdu. Adalet Bakanlığı için açıklanan isim, hem aile ilişkisi hem de siyasi yakınlığı nedeniyle “kayırmacılık” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Magyar’ın sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı görüntülü mesajda duyurduğu karara göre, adalet bakanlığı koltuğuna Marton Melléthei-Barna getirilecek. Bu isim, Magyar’ın kız kardeşi Anna İlona Mellethei-Barna ile evli olması nedeniyle aile bağıyla dikkat çekerken, aynı zamanda Tisza hareketinin kuruluş sürecinden bu yana aktif görev alan bir isim olarak da biliniyor.

ELEŞTİRİLERE RAĞMEN KARARINI SAVUNDU

Kamuoyundaki eleştirilerin farkında olduğunu söyleyen Magyar, kararın kendisi için “zor bir tercih” olduğunu ifade etti. Buna rağmen atamayı savunan lider, Melléthei-Barna’nın hukuk alanındaki hazırlığına ve devlet yönetimi konusundaki birikimine güvendiğini belirtti. Seçimin kişisel değil, “devleti en iyi temsil edecek isim” arayışıyla yapıldığını vurguladı.

BİR KEZ DAHA ORBAN YÖNETİMİNİ HEDEF ALDI

Magyar ayrıca önceki 16 yıllık iktidar döneminde Viktor Orbán liderliğindeki Fidesz yönetimini hedef aldı. Ülkede hukuk sisteminin zayıflatıldığını ve kurumsal dengelerin bozulduğunu öne süren Magyar, yeni dönemde bu yapının onarılması gerektiğini söyledi. Melléthei-Barna’nın bu süreçte kritik bir rol üstleneceğini de dile getirdi.

Tartışmaları yatıştırmak amacıyla ek bir adım da atan Magyar, kız kardeşinin yargı görevinden çekileceğini açıkladı. Bu kararın “güçler ayrılığına zarar vermemek için verilen kişisel bir fedakârlık” olduğunu savundu.

HÜKÜMET 9 MAYIS'TA GÖREVE BAŞLIYOR

Nisan ayında seçimleri kazanarak Fidesz’in uzun süredir devam eden iktidarını sona erdiren Magyar, yeni hükümetinin ilk üyelerini daha önce duyurmuştu. Kabinenin kalan kısmı ise perşembe günü açıklandı. Hükümetin resmen göreve başlaması 9 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Öte yandan Magyar, Avrupa Birliği kurumlarıyla da temaslarını sürdürüyor. Bu hafta Brüksel’de Ursula von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede özellikle Ukrayna’ya aktarılması planlanan AB fonları ve yeni hükümetin Avrupa politikalarındaki yönelimi ele alındı.

ORBAN'DAN AYRILDI, İKTİDAR OLDU

Péter Magyar, Macaristan’ın sosyalizm sonrası dönüşüm sürecinde yetişen ve erken yaşta siyasetle temas kuran bir hukukçu olarak öne çıkmıştı. Kariyerinin başlarında Viktor Orbán’ın liderliğindeki siyasi yükselişe yakın çevrelerde yer alan Magyar, muhafazakâr iktidar yapısıyla temas kuran bir profil çizdi. Hukuk eğitiminin ardından avukat olarak çalışan Magyar, daha sonra devlet kurumlarında ve kamuya bağlı yapılarda görev alarak hem Macar bürokrasisini hem de Avrupa Birliği ile kurulan kurumsal ilişkileri yakından tanıma imkânı buldu. Bu süreç, onu uzun yıllar iktidar sisteminin içinde yer alan, yapıyı içeriden bilen bir aktör hâline getirdi.

Magyar’ın Orbán iktidarıyla bağı yalnızca kurumsal düzeyde değil, kişisel ilişkiler üzerinden de güçlendi; Orban'ın Adalet Bakanı Judit Varga ile evliliği onu doğrudan hükümet çevresinin merkezine taşıdı. Ancak 2023’teki boşanmasının ardından siyasi görünürlüğü artmaya başladı ve kısa süre içinde iktidara yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. 2024’te patlak veren cumhurbaşkanlığı affı krizi, onun siyasette bağımsız bir figür olarak öne çıkmasında kırılma noktası oldu. Daha önce sistemin içinde yer alan Magyar, bu süreçte hesap sorulması gerektiğini savunarak sert bir muhalif pozisyona yöneldi ve bu dönüşüm, hem Orbán’la geçmiş bağlarını hem de sonrasında kurduğu yeni siyasi hattıyla Macar siyasetinde dikkat çekici bir kırılma yarattı.