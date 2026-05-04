Aşırı sol lider yeniden aday oldu! Macron'a meydan okuyor

Aşırı sol lider yeniden aday oldu! Macron'a meydan okuyor
Yayınlanma:
Fransa siyasetinde dengeleri sarsabilecek bir çıkış geldi. Aşırı sol çizgideki Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olacağını duyurdu. 74 yaşındaki deneyimli siyasetçi, “yarışa hazır bir ekip ve net bir programla geliyoruz” diyerek Emmanuel Macron’un ardından ülkenin yönetimini devralma iddiasını güçlendirdi.

Fransa’da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru siyasi atmosfer giderek ısınırken, sol kanatta dikkat çekici bir çıkış geldi. Ülkenin en tanınan radikal sol figürlerinden Jean-Luc Mélenchon, dördüncü kez aday olacağını resmen açıkladı.

Macron'un Ege mesajı ortalığı karıştırmıştı! Fransa geri adım attıMacron'un Ege mesajı ortalığı karıştırmıştı! Fransa geri adım attı

Bir televizyon kanalına verdiği röportajda net konuşan Mélenchon, “Evet, adayım” sözleriyle geri dönüşünü duyurdu. Deneyimli siyasetçi, mevcut küresel tabloyu “jeopolitik gerilimler, ekonomik kırılganlık ve iklim krizinin gölgesinde çalkantılı bir dönem” olarak tanımlayarak, bu süreçte en uygun liderin kendisi olduğunu savundu.

"SEÇİME HAZIRIZ"

Mélenchon’un açıklamaları, Fransa’da cumhurbaşkanlığı yarışı henüz resmen başlamadan siyasi dengeleri hareketlendirdi. Özellikle merkez sağ ve sol bloklarda aday arayışlarının hızlandığı bir dönemde yapılan bu çıkış, kampanyaların tonunu erkenden sertleştirdi.

74 yaşındaki lider, yalnızca adaylığını ilan etmekle kalmadı; seçim sürecine hazır olduklarını da vurguladı. “Bir ekibimiz, bir programımız ve tek bir adayımız var” diyerek kampanyasının kurumsal olarak hazır olduğunu ifade etti.

SOLUN EN GÜÇLÜ İSMİ

Mélenchon, son yıllarda Fransa solunun en etkili isimlerinden biri olarak öne çıktı. 2022 seçimlerinde elde ettiği güçlü oy oranıyla ikinci tura yalnızca birkaç puanla kalamayan deneyimli siyasetçi, o seçimde aşırı sağ aday Marine Le Pen’in ardından üçüncü sırada yer almıştı.

SAĞ BLOKTA DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

yeni-proje-2026-05-04t125032-230.jpg

Siyasi kariyerinde Sosyalist Parti içinde bakanlık görevlerinde de bulunan Mélenchon, yıllar önce partiden ayrılarak daha sert ve bağımsız bir sol çizgi benimsemişti. Bu çizgi kapsamında emeklilik yaşının 60’a düşürülmesi, NATO’dan çıkış ve ekonomik sistemde köklü dönüşüm gibi radikal önerilerle dikkat çekti.

Öte yandan Fransa’da yalnızca sol değil, merkez ve sağ blokta da hareketlilik artmış durumda. Eski başbakanlardan Édouard Philippe gibi isimlerin de 2027 yarışına hazırlık yaptığı siyasi kulislerde giderek daha yüksek sesle konuşuluyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Dünya
Yeryüzündeki son cennet parçası Raja Ampat'ta dünyanın en nadir bitki ve hayvan türleri yaşıyor
Yeryüzündeki son cennet parçası Raja Ampat'ta dünyanın en nadir bitki ve hayvan türleri yaşıyor
Alevler şehirleri tehdit ediyor! 2.200 dönüm kül oldu, tahliyeler başlıyor
Alevler şehirleri tehdit ediyor! 2.200 dönüm kül oldu, tahliyeler başlıyor
Milyonlar bekliyordu, gerçek oldu: Diş çıkartan ilaç 2030'da geliyor
Milyonlar bekliyordu, gerçek oldu: Diş çıkartan ilaç 2030'da geliyor