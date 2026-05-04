Aşırı sol lider yeniden aday oldu! Macron'a meydan okuyor

Fransa’da 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru siyasi atmosfer giderek ısınırken, sol kanatta dikkat çekici bir çıkış geldi. Ülkenin en tanınan radikal sol figürlerinden Jean-Luc Mélenchon, dördüncü kez aday olacağını resmen açıkladı.

Bir televizyon kanalına verdiği röportajda net konuşan Mélenchon, “Evet, adayım” sözleriyle geri dönüşünü duyurdu. Deneyimli siyasetçi, mevcut küresel tabloyu “jeopolitik gerilimler, ekonomik kırılganlık ve iklim krizinin gölgesinde çalkantılı bir dönem” olarak tanımlayarak, bu süreçte en uygun liderin kendisi olduğunu savundu.

"SEÇİME HAZIRIZ"

Mélenchon’un açıklamaları, Fransa’da cumhurbaşkanlığı yarışı henüz resmen başlamadan siyasi dengeleri hareketlendirdi. Özellikle merkez sağ ve sol bloklarda aday arayışlarının hızlandığı bir dönemde yapılan bu çıkış, kampanyaların tonunu erkenden sertleştirdi.

74 yaşındaki lider, yalnızca adaylığını ilan etmekle kalmadı; seçim sürecine hazır olduklarını da vurguladı. “Bir ekibimiz, bir programımız ve tek bir adayımız var” diyerek kampanyasının kurumsal olarak hazır olduğunu ifade etti.

SOLUN EN GÜÇLÜ İSMİ

Mélenchon, son yıllarda Fransa solunun en etkili isimlerinden biri olarak öne çıktı. 2022 seçimlerinde elde ettiği güçlü oy oranıyla ikinci tura yalnızca birkaç puanla kalamayan deneyimli siyasetçi, o seçimde aşırı sağ aday Marine Le Pen’in ardından üçüncü sırada yer almıştı.

SAĞ BLOKTA DA HAREKETLİLİK BAŞLADI

Siyasi kariyerinde Sosyalist Parti içinde bakanlık görevlerinde de bulunan Mélenchon, yıllar önce partiden ayrılarak daha sert ve bağımsız bir sol çizgi benimsemişti. Bu çizgi kapsamında emeklilik yaşının 60’a düşürülmesi, NATO’dan çıkış ve ekonomik sistemde köklü dönüşüm gibi radikal önerilerle dikkat çekti.

Öte yandan Fransa’da yalnızca sol değil, merkez ve sağ blokta da hareketlilik artmış durumda. Eski başbakanlardan Édouard Philippe gibi isimlerin de 2027 yarışına hazırlık yaptığı siyasi kulislerde giderek daha yüksek sesle konuşuluyor.