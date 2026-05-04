Alevler şehirleri tehdit ediyor! 2.200 dönüm kül oldu, tahliyeler başlıyor

ABD’nin Arizona eyaletinde etkisini artıran orman yangını hızla yayılmaya devam ediyor. Yetkililer, yaklaşık 2.200 dönümlük alanın alevlere teslim olduğunu açıklarken, güçlü rüzgârın söndürme çalışmalarını ciddi şekilde zorlaştırdığını belirtti. Bölgedeki bazı yerleşim yerlerinde ise tahliye hazırlıkları başlatıldı.

ABD’nin güneybatısında yer alan Arizona eyaletinde çıkan orman yangını kısa sürede geniş bir alana yayılarak kontrol altına alınması güç bir hale geldi. Yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, şu ana kadar yaklaşık 2.200 dönümlük alan tamamen yanarak kül oldu.

Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ve hava aracı bölgeye sevk edilirken, olumsuz hava koşulları çalışmaları ciddi şekilde yavaşlattı. Özellikle etkisini artıran kuvvetli rüzgârın alevleri farklı yönlere taşıdığı ve yangının yayılım hızını artırdığı ifade edildi.

YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRAYABİLİR

Yetkililer, yangının yerleşim alanlarına yaklaşma ihtimaline karşı bazı bölgelerde önleyici tahliye hazırlıklarının başlatıldığını duyurdu. Bölge halkına ise dikkatli olmaları ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, ekiplerin hem söndürme hem de hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Yetkililer, durumun “dinamik ve hızlı değişen” bir yapıda olduğunu vurgulayarak önümüzdeki saatlerin kritik olabileceğini belirtti. (DHA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

