Trump anketlerde çöküşe geçti! Kendi seçmeni bile desteklemiyor

ABD’de yaklaşan ara seçimler öncesinde Başkan Donald Trump’ın kamuoyundaki desteği dikkat çekici biçimde geriledi. Washington Post, ABC News ve Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirilen son anket, Trump’ın başkanlığı dönemindeki en zayıf onay oranlarından birine işaret etti.

Araştırmaya göre Trump’ın görev onay oranı yüzde 37’de kalırken, halkın yüzde 62’si başkanın performansını onaylamadığını belirtti. Bu tablo, seçimlere aylar kala Beyaz Saray için ciddi bir uyarı olarak değerlendirildi.

İRAN SAVAŞI OYLARI VURDU

Anket sonuçları, düşüşün arkasındaki en büyük etkenin ekonomi ve dış politika olduğunu ortaya koydu. Özellikle şubat ayında patlak veren İran merkezli savaşın etkileri, ABD içinde doğrudan hissedilmeye başladı. Bölgedeki gerilim nedeniyle petrol akışında yaşanan aksamalar, benzin fiyatlarını son dört yılın zirvesine taşıdı. Bu durum, seçmenin günlük yaşam maliyetini artırırken yönetime yönelik tepkiyi de büyüttü.

Katılımcıların yüzde 66’sı Trump’ın söz konusu savaşı yönetme biçimini başarısız bulduğunu ifade ederken, yalnızca yüzde 32’si bu politikayı desteklediğini dile getirdi. Ekonomideki tablo ise daha da çarpıcı: Ankete katılanların yüzde 76’sı, hayat pahalılığıyla mücadelede yönetimin yetersiz kaldığını düşünüyor.

CUMHURİYETÇİLERDE OYLAR ERİDİ

Trump’ın en güçlü olduğu düşünülen Cumhuriyetçi seçmen tabanında da dikkat çekici bir kırılma gözlemlendi. Her ne kadar Cumhuriyetçiler arasında genel onay oranı yüzde 85 seviyesinde kalsa da, başkanı “güçlü şekilde desteklediğini” belirtenlerin oranı önceki ölçümlere kıyasla yüzde 53’ten yüzde 45’e geriledi.

Bağımsız seçmenlerde ise tablo daha olumsuz. Bu grupta Trump’a destek verenlerin oranı yalnızca yüzde 25’te kaldı. Bu kesimin seçim sonuçları üzerindeki belirleyici rolü düşünüldüğünde, söz konusu düşüş siyasi dengeler açısından kritik önem taşıyor.

"ZİHİNSEL KAPASİTESİ YETERSİZ"

Anket, liderlik algısına dair çarpıcı veriler de içeriyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 70’i Trump’ı dürüst ve güvenilir bulmadığını ifade ederken, yüzde 60’ı başkanın görev için gerekli zihinsel kapasiteye sahip olmadığını ifade etti.

Tüm bu veriler, ABD’de siyasi atmosferin hızla değiştiğine işaret ederken, yaklaşan ara seçimler öncesinde Trump yönetiminin ciddi bir sınavla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.