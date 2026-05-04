Trump ve Bezos'un gölgesi Met Gala'yı da vurdu: Ünlülere boykot çağrısı!

Moda dünyasının kalbi New York’ta, Metropolitan Sanat Müzesi’nde atmaya hazırlanırken, bu yıl 78’inci yaşını kutlayan Met Gala, gösterişli elbiselerden çok boykot çağrılarıyla gündemde.

"Kostüm Sanatı" temasının işleneceği geceye, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve eşi Lauren Sanchez’in onursal başkanlığı ile sponsorluğu damga vurdu.

Dünyanın en zengin isimlerinden biri olan Jeff Bezos ve eşinin, galaya ev sahipliği yapmak ve sponsor olmak için sekiz haneli bir servet ödemesi, tepkilere neden oldu.

SOKAKLARDA BOYKOT AFİŞLERİ

Galanın düzenleneceği müzenin çevresi ve New York sokakları, boykot çağrısı yapan afişlerle donatıldı. Trump yönetimine yakınlığıyla bilinen, servetini vergi muafiyetiyle büyütmek, ICE birimini (göçmen polisi) desteklemek ve çalışan haklarını ihlal etmekle suçlanan Bezos, tepkilerin hedefinde yer aldı.

Hatta müze çevresine bırakılan sarı sıvı dolu şişelerle, Amazon çalışanlarının teslimat yetiştirmek için şişelere idrarını yapmak zorunda kaldığı haberlerine gönderme yapıldı.

Milyarderlerin sayısı artacak!

ÜNLÜLERE BOYKOT ÇAĞRISI

Sosyal medyada ünlü isimlere galaya katılmamaları için çağrı yapılırken, katılanların "Bezos-listesi"ne (kara liste) alınacağı ifade ediliyor.

Boykot çağrılarının ardından üst üste yedi yıl Met Gala’nın yıldızı olan Zendaya'nın bu yıl etkinliğe katılmayacağı öğrenildi. Bunun bir boykot mu yoksa yoğunluktan mı kaynaklandığı ise belirtilmedi.

Bir diğer dikkat çeken isim ise Meryl Streep oldu. Streep’in yokluğu özellikle dikkat çekici görülüyor çünkü etkinlik, The Devil Wears Prada 2 (Şeytan Marka Giyer) filminin vizyona girmesinden sadece günler sonra gerçekleşiyor.

Streep filmde, etkinliğe 1995’ten beri etkinliğe ev sahipliği yapan Vogue’un eski genel yayın yönetmeni Anna Wintour’dan esinlenen bir karakteri canlandırıyor. Wintour biyografisini yazan Amy Odell, Streep’in, Donald Trump eleştirmeni biri olarak Bezos’un etkinlikteki rolüne karşı çıktığı için daveti kabul etmediğini öne sürdü.

Streep’in temsilcisi ise The Independent’a yaptığı açıklamada, “Meryl yıllardır Met Gala’ya davet ediliyor ancak hiç katılmadı. Vogue’u, Anna’yı ve onların yaratıcılığını takdir etse de bu etkinlik onun tarzı değil” ifadelerini kullandı.

Bu gece düzenlenecek Met Gala'ya kimlerin katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.