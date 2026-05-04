Gemideki ölümcül salgın sonrası DSÖ devrede! İlk değerlendirme açıklandı

Yaklaşık 170 yolcu ve 70 mürettebatın bulunduğu MV Hondius isimli kruvaziyer gemide yaşanan sağlık krizi, tıp dünyasında yakından izleniyor.

Okyanusun ortasında can pazarı! Gemide salgın çıktı üç kişi öldü

İlk belirlemelere göre, kemirgenlerle ilişkilendirilen hantavirüsün yol açtığı düşünülen olayda, yaşları 69 ve 70 olan bir çift ile bir yolcu daha yaşamını yitirmiş, aynı süreçte üç kişinin de hastalık belirtileri göstererek tedavi altına alındığı bildirilmişti. Gemideki durumun kontrol altına alınmaya çalışıldığı ifade edilirken, olayın ardından gözler Dünya Sağlık Örgütü’ne çevrildi.

"PANİĞE GEREK YOK"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, yapılan değerlendirmelerde virüsün yayılımının sınırlı olduğuna dikkat çekti. Kluge, mevcut veriler ışığında geniş toplumlar için riskin düşük seviyede seyrettiğini belirterek, “Panik gerektirecek bir durum yok, seyahat kısıtlamalarına ihtiyaç duyulmuyor” mesajını verdi.

Yetkililer, gemideki sağlık taramalarının sürdüğünü ve olası yeni vakalara karşı izleme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.