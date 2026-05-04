Okyanusun ortasında can pazarı! Gemide salgın çıktı üç kişi öldü

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, Atlantik Okyanusu'nda seyreden bir gemide hantavirüs salgını nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti. Kemirgenlerle bulaşan virüsle ilgili bir vaka doğrulanırken, beş şüpheli vaka daha inceleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlantik Okyanusu'nda seyreden bir gemide hantavirüs salgını patlak verdiğini BBC'ye bildirdi.

SALGININ DETAYLARI

Virüsün, Arjantin'den Cape Verde'ye gitmekte olan MV Hondius adlı gemide ortaya çıktığı belirtildi. Salgın nedeniyle şu ana kadar üç kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Doğrulanmış bir vakanın yanı sıra, beş şüpheli vaka daha sağlık ekiplerinin gözetimi altında.

İNGİLİZ VATANDAŞI YOĞUN BAKIMDA

Edinilen bilgilere göre, salgından etkilenenler arasında bir İngiliz vatandaşının da bulunduğu ve bu kişinin yoğun bakımda olduğu ifade ediliyor.

HANTAVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Hantavirüs genellikle fare, sıçan gibi kemirgenlerle doğrudan temas veya bu hayvanların idrar, dışkı ve tükürükleriyle kirlenmiş yüzeylerin solunması yoluyla bulaşıyor. Yetkililer, virüsün yayılmasını önlemek için gemide gerekli sağlık önlemlerinin alındığını belirtiyor.

