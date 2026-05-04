Cevdet Yılmaz duyurdu: Ermenistan'la normalleşme sürecinde ilk imzalar atıldı

Cevdet Yılmaz duyurdu: Ermenistan'la normalleşme sürecinde ilk imzalar atıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın Erivan ziyareti kapsamında, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan tarafından imzalanan anlaşmayla, tarihi Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu resmileştirildi. Bu adım, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde kültürel iş birliğini öne çıkaran önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8. Avrupa Siyasî Topluluğu Zirvesi kapsamında bulunduğu Erivan’da yaptığı açıklamalarda Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni bir aşamaya geçildiğini duyurdu. Yılmaz’ın ziyareti, 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün temaslarından bu yana Ermenistan’a gerçekleştirilen en üst düzey ziyaretlerden biri olarak kayda geçti.

Erivan’da yoğun diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ermenistan'daErivan’da yoğun diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ermenistan'da

Yılmaz, iki ülke arasındaki normalleşme süreci çerçevesinde yürütülen temaslar sonucunda, tarihi bir yapıya ilişkin önemli bir uzlaşmaya varıldığını belirtti. Bu kapsamda, Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Serdar Kılıç ve Ruben Rubinyan, tarihi Ani Harabeleri sınırları içerisinde yer alan ve İpek Yolu’nun önemli geçiş noktalarından biri olarak bilinen Ani Köprüsü’nün restorasyonu için ortak bir anlaşmaya imza attı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ''Türkiye ile, Tarihi Ani Köprüsü'nü yeniden ortak inşasına anlaştığımız için memnunum'' açıklamasını yaptı.

KARAR 2025'TE ALINMIŞTI

yeni-proje-2026-05-04t155441-450.jpg

Söz konusu kararın temeli, 2025 yılının Eylül ayında Erivan’da gerçekleştirilen 6. toplantıda atılmıştı. O görüşmede taraflar, İpek Yolu üzerinde yer alan ve tarihi öneme sahip Ani Köprüsü’nün birlikte restore edilmesi konusunda mutabakata varmıştı.

10. ve 11. yüzyıllarda inşa edildiği değerlendirilen köprü, yüzyıllar boyunca ticaret yollarının en önemli geçiş noktalarından biri olarak kullanıldı. 16. ve 17. yüzyıllara kadar işlevini sürdüren yapı, bugün hem kültürel miras hem de bölgesel tarih açısından büyük önem taşıyor.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜVEN PEKİŞİYOR

Yetkililer, restorasyon projesinin yalnızca tarihi yapının korunmasına değil, aynı zamanda sınır bölgesinde turizm ve kültürel etkileşimin artmasına da katkı sağlayacağını ifade etti. Gelişme, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinde “güven artırıcı somut adım” olarak değerlendirildi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Dünya
Festival alanı kabusa döndü! Sokak ortasında kadınlara saldırdılar
Festival alanı kabusa döndü! Sokak ortasında kadınlara saldırdılar
Şara Fettah Tamince ile bir araya geldi
Şara Fettah Tamince ile bir araya geldi
İsrail'in Lübnan saldırılarında 2 bin 696 kişi öldü
İsrail'in Lübnan saldırılarında 2 bin 696 kişi öldü