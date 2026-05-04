Erivan’da yoğun diplomasi trafiği: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ermenistan'da

Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 8’inci zirvesi Erivan’da başladı. Türkiye’yi temsilen zirveye katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgesel istikrar, ekonomik iş birliği ve enerji güvenliği gibi kritik başlıkların masaya yatırıldığı yoğun diplomasi trafiğinde yer aldı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan, Avrupa’nın siyasi liderlerini bir araya getiren önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. “Geleceği İnşa Etmek: Avrupa’da Birlik ve İstikrar” temasıyla düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu’nun 8’inci toplantısı resmi olarak başladı.

Türkiye adına zirvede yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan’daki Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi’nde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından karşılandı. Liderler ve üst düzey temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen buluşma, yoğun diplomatik temaslara sahne oldu.

YENİ İŞ BİRLİĞİ MESAJLARI

Zirvenin ana gündemini; Avrupa genelinde demokratik dayanıklılığın güçlendirilmesi, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve ülkeler arası bağlantısallığın artırılması oluşturuyor. Bunun yanı sıra bölgesel gerilimler, güvenlik riskleri ve küresel ölçekte etkileri hissedilen ekonomik gelişmeler de masaya yatırıldı.

Katılımcı ülkeler, ortak çözüm mekanizmaları geliştirmek ve siyasi koordinasyonu artırmak için çeşitli oturumlarda bir araya gelirken, zirvenin Avrupa’nın geleceğine dair yeni iş birliği adımlarına zemin hazırlaması bekleniyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

