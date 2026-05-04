“Babam Lamborghini” diyen kadın mahkemede! Milyar euroluk miras savaşı alevlendi

İtalya’da Lamborghini ailesini sarsan soy bağı davası yeniden alevlendi. 37 yaşındaki Flavia Borzone’un, ünlü otomobil imparatorluğunun varisi Tonino Lamborghini’nin kızı olduğu iddiası mahkeme koridorlarında kritik bir aşamaya taşındı. Son karar, davanın yönünü tamamen değiştirebilecek yeni bir kapı araladı.

İtalyan güzellik danışmanı Flavia Borzone, yıllardır sürdürdüğü “Lamborghini’nin kızı” olduğu iddiasını artık mahkeme önünde kanıtlamaya bir adım daha yaklaşmış durumda. 37 yaşındaki Borzone, uzun süredir Ferruccio Lamborghini’nin oğlu Tonino Lamborghini’nin biyolojik kızı olduğunu öne sürüyor.

Borzone’un iddiası yalnızca sözlü beyanlarla sınırlı kalmadı. 2024 yılında kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir hamle yapan genç kadın, şarkıcı Elettra Lamborghini’ye ait çöpleri incelemek için özel bir dedektif tuttuğunu ve burada bulunan bir pipetin DNA testi açısından kritik delil olabileceğini ileri sürdü. Bu yöntem, aile cephesi tarafından sert şekilde reddedildi.

Lamborghini ailesi ise söz konusu DNA materyalinin izinsiz elde edildiğini ve bu nedenle hukuki olarak geçersiz sayılması gerektiğini savundu.

MAHKEMEDEN KRİTİK KARAR

İtalya Yüksek Temyiz Mahkemesi, bu hafta verdiği kararla Borzone’u, Napoli’de büyüten ve bugüne kadar babası olarak bilinen adamın biyolojik kızı olmadığına hükmetti. Bu karar, davanın yönünü tamamen değiştirdi ve gözleri şimdi doğrudan Lamborghini ailesine çevirdi.

Hukuki süreç ilerlerse mahkeme, Ferruccio Lamborghini’nin tek oğlu Tonino Lamborghini’nin Borzone’un biyolojik babası olup olmadığını da değerlendirebilecek.

Eğer Borzone’un iddiası mahkemece kabul edilirse, genç kadının Lamborghini mirasından Tonino Lamborghini’nin diğer çocuklarıyla eşit pay alma ihtimali doğacak.

GEÇMİŞE UZANAN İDDİALAR

Borzone, annesi Rosalba Colosimo’nun 1980’li yılların sonunda, Milano’da otobüs beklediği sırada Ferruccio Lamborghini tarafından arabayla alınarak tanıştığını anlatmıştı. İddiaya göre bu tanışma zamanla bir ilişkiye dönüştü ve 1988 yılında Flavia Borzone dünyaya geldi.

Borzone ve annesi daha önce açılan iftira davasında 2024 yılında beraat etmiş, Borzone o süreçte “Kimseyi suçlamak istemiyorum, sadece gerçeği öğrenmek istiyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.

LAMBORGHINI İMPARATORLUĞUNUN KÖKENİ

Ferruccio Lamborghini, otomotiv dünyasına 1963 yılında traktör üretimiyle adım atmış, daha sonra lüks spor otomobil markası Lamborghini’yi kurarak dünya çapında ün kazanmıştı. Miura, Countach, Diablo ve Aventador gibi modeller markayı süper spor otomobil segmentinin zirvesine taşımış, şirket 1988 yılında Volkswagen Grubu’na satılmıştı.

Öte yandan Tonino Lamborghini, aile ismini taşıyan ayrı bir marka kurarak gözlük, saat ve mücevher gibi lüks ürünler üretmiş; şirketin yıllık cirosunun yaklaşık 400 milyon euro seviyelerine ulaştığı ve Tonino Lamborghini’nin İtalyan basınında milyarderler arasında gösterildiği biliniyor.

HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Borzone’un avukatı Sergio Culiersi, The Times’a yaptığı açıklamada müvekkilinin amacının sadece gerçeğin ortaya çıkması olduğunu vurgulayarak, “Bu genç kadın için mesele para değil, kimliğini bilmek” ifadelerini kullanmıştı.

Şimdi gözler, Lamborghini hanedanlığını doğrudan etkileyebilecek yeni DNA ve soy bağı incelemelerine çevrilmiş durumda.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

