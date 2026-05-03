Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ermenistan yolcusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Siyasi Topluluğu 8'inci Zirvesi'ne katılmak üzere Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 4 Mayıs'ta 'Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar' temasıyla düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu 8'inci Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Yılmaz’ın yapacağı resmi ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a 18 yıl sonra bu seviyede yapılan ilk ziyaret olacak.

ZİRVEDE GÜNDEM: DAYANIKLILIK, BAĞLANTISALLIK VE ENERJİ GÜVENLİĞİ

Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katılacak olan Yılmaz'ın, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın iş birliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımların değerlendirileceği zirvede, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar değerlendirilecek.

43 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının davet edildiği zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

