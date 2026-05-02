Küçük ortak Destici'den AKP'ye 'ara zam' çağrısı: Enflasyon düşmedi

İktidar ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı ziyaretinde ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, ekonomik durumun kötü olmasının nedeninin Rusya-Ukrayna ve ABD-İran arasındaki savaşlar olduğunu belirterek ittifak ortağı AKP'ye çağrı yaptı.

DESTİCİ'DEN İTTİFAK ORTAĞI AKP'YE 'ARA ZAM' ÇAĞRISI

Emekli ve asgari ücretlilerin düşük gelir grubunda olduğunu vurgulayan Destici, iktidarın bu konuda adımlar atması gerektiğini belirtti.

"Büyük Birlik Partisi olarak ilkeli bir şekilde, ısrarlı bir şekilde burada dezavantajlı kesimlerin, yani düşük gelire sahip olan kesimlerin hep korunması, onlara destek olunması çağrısı yaptık" diyen Destici şöyle konuştu:

"Bunlardan birincisi düşük maaş alan emeklilerimiz, ikincisi asgari ücretlilerimiz. Onun için bir kere buradan da ifade ediyorum: Maalesef enflasyon beklendiği gibi düşmedi. Bundan dolayı nasıl ki Temmuz ayında memura, emekliye enflasyon farkı veriliyorsa en azından asgari ücretle çalışan kardeşlerimize de en azından enflasyon oranında Temmuz ayında bir ara zammın yapılmasını, ücret artışı yapılmasını bir kere daha buradan teklif ediyoruz. İkincisi emeklilerimizle ilgili. Emeklilerimiz 2023 Temmuz'dan beri bir hak mağduriyeti yaşıyor. Bu mağduriyet kademeli olarak giderilmelidir. Bu Temmuz ayında enflasyon oranında alacakları farkın en azından bir katı kadar da bir iyileştirme zammı yapılmasını ve bunun kademe kademe 2023 Ocağındaki dengeye dönmesini beklediğimizi ifade ediyorum Büyük Birlik Partisi olarak."

"ÇİFTÇİNİN MAZOTUNDAN KDV VE ÖTV ALINMASIN"

Sivas'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğundan da bahseden BBP Lideri, tarım sektöründeki sıkıntılara ilişkin konuştu.

"Tabii Sivas aynı zamanda bir tarım şehri, hayvancılık şehri. Özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın, işte geçtiğimiz gün Şarkışla'daydık Perşembe günü. Orada biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük hayvan pazarı kuruluyor" ifadelerini kullanan Desitici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ve bir kesimhanesi yoktu doğru dürüst. Onun temelini attık ve o günkü programlarda 110 milyonluk, 65 milyon kesimhane, 50 milyon da araç teslimatı yapıldı. Şarkışla Belediyemizin araçları vatandaşımıza tanıtıldı. Pek çok daha farklı hizmet var. Dolayısıyla orada da gördük. Yani hayvancılık bölgemizin vazgeçilmez bir gelir kaynağı. Aynı şekilde tarım da böyle."

Artan akaryakıt fiyatlarının yeme zam olarak yansıdığına dikkat çeken Destici, çiftçinin kullandığı mazottan KDV ve ÖTV alınmaması gerektiğini ifade etti. BBP Genel Başkanı, son olarak şunları söyledi: