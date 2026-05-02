Son Dakika | Olaylı TBB seçimlerini CHP'li Vahap Seçer Kazandı

Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da düzenlenen başkanlık seçiminde, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yarıştı.

Son Dakika | İmamoğlu 'tahammül edilemeyen' mektubunu paylaştı

TBB'nin nisan ayı toplantısında gerçekleştirilen seçimlerde aldığı 426 oyla CHP'li Seçer AKP'li Görgel'e karşı zafer elde etti.

Alınan sonuçla birlikte Cumhurbaşkanı adayı ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yerine başkanvekilliği yapan Seçer'in görev süresi uzatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i tebrik eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

Son Dakika | Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde arbede çıktı! İmamoğlu'nun mektubu okunurken birden ayaklandılar

İBB Başkanlığı'nın yanı sıra TBB Başkanlığı da yapan tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden yazdığı mektup, Ankara'da düzenlenen seçimde okunmak istendi.

Ancak İmamoğlu'nun mektubunun okunmasına AKP sıralarından tepkiler yükseldi. Tutuklu Cumhurbaşkanı adayının mektubunun seslendirildiği anlarda, ayaklanan AKP'liler kürsüye yürüyerek duruma müdahale etti.

Ardından CHP'liler ile AKP'liler arasında arbede yaşandı. Tarafların sakinleşmesinin ardından Seçer ve Görgel yan yana poz verirken, Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu şu açıklamayı yaptı:

"Bizler şehirlerimizde her rengiyle, her görüşüyle, her fikriyle, hepsiyle beraber yaşamayı başaran ve onlara hizmet etme anlayışıyla yürüyen kişileriz belediye başkanı olarak. Biraz önce tabii hiçbirimizin arzulamadığı ve istemediği sahneler aslında belki de istemimiz dışında gerçekleşti. Öncelikli olarak şunu bilmenizi isteriz ki ne A Partili, ne B partili, ne de başka bir partili, hiçbirimizin birbirimizden bir farkımız yok. Bugün burada iki tane güzel belediye başkanımızın yarışına biraz sonra tanıklık edeceğiz. O anlamda hem salonumuzun da coşkusunu, hem de birliğini gösterme adı altında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızı bir sahnede el ele görebilirsek, bu anlamda da buyurun.

Burada, burada birlikte beraberiz. Az önce de hiçbirimizin arzulamadığı bir sahneyi birlikte yaşadık. Umut ediyoruz, bu saatten sonra da birlikte güzel bir günü birlikte geçiririz. Arkadaşlarımızla da oturduk, hasbihal ettik. Farklı görüşteki arkadaşlarımızla da bir araya geldik. Divan olarak her rengi de bir araya getirdik. Bu anlamda da, hep beraber de cümlenin sonunu da bağlama konusunda da birlikte uzlaştık. Kongremizin hayırlı, uğurlu olması, birlikte şehirlerimize güzellik katması noktasında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selamını da burada mesajını da iletmiş olarak konuyu da burada sonlandırıyoruz. Kendisine de göndermiş olduğu mesaj için teşekkür ediyoruz. Şimdi, şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar uzlaşıyla vardığımız bir karar"