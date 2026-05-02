Son Dakika | İmamoğlu 'tahammül edilemeyen' mektubunu paylaştı

Ekrem İmamoğlu, bugünkü TBB seçilerinde okunmak istendiği için AKP'lilerin arbede çıkarttığı mektubunu paylaştı.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmadan önce aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı da yapıyordu. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yerine Zeydan Karalar vekâlet etti. Karalar tutuklanınca da bu göreve Vahap Seçer geldi. Bugün de TBB'de seçim yapıldı. Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer CHP'nin adayı oldu. AKP de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i aday gösterdi. Divan Başkanı olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, iktidarın belediyelere yönelik baskılarını anlatıp eleştirdikten sonra İmamoğlu'nun TBB seçimi için yolladığı mektubu okumak istedi. Bunun üzerine AKP'liler olay çıkarttı. AKP'lilerin ayağa kalkmasının ardından arbede çıktı. Gerginliğin sona ermesinin ardından seçim tamamlandı ve Seçer kazandı.

Son Dakika | Olaylı TBB seçimlerini CHP'li Vahap Seçer Kazandı

"TAHAMMÜL EDİLEMEYEN MESAJIM" DİYEREK PAYLAŞTI

Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı aday hesabından, "Bugün Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi toplantısında okunmasına tahammül edilmeyen mesajım" diyerek AKP'lilerin rahatsız olduğu mektubu paylaştı. İmamoğlu'nun mektubu şöyle: