Son Dakika | İmamoğlu 'tahammül edilemeyen' mektubunu paylaştı
Ekrem İmamoğlu, bugünkü TBB seçilerinde okunmak istendiği için AKP'lilerin arbede çıkarttığı mektubunu paylaştı.
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmadan önce aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı da yapıyordu. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yerine Zeydan Karalar vekâlet etti. Karalar tutuklanınca da bu göreve Vahap Seçer geldi. Bugün de TBB'de seçim yapıldı. Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer CHP'nin adayı oldu. AKP de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'i aday gösterdi. Divan Başkanı olan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, iktidarın belediyelere yönelik baskılarını anlatıp eleştirdikten sonra İmamoğlu'nun TBB seçimi için yolladığı mektubu okumak istedi. Bunun üzerine AKP'liler olay çıkarttı. AKP'lilerin ayağa kalkmasının ardından arbede çıktı. Gerginliğin sona ermesinin ardından seçim tamamlandı ve Seçer kazandı.
"TAHAMMÜL EDİLEMEYEN MESAJIM" DİYEREK PAYLAŞTI
Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanlığı aday hesabından, "Bugün Türkiye Belediyeler Birliği Meclisi toplantısında okunmasına tahammül edilmeyen mesajım" diyerek AKP'lilerin rahatsız olduğu mektubu paylaştı. İmamoğlu'nun mektubu şöyle:
“Ülkemizin içinde bulunduğu zor koşullar altında, milletimizin çıkarları doğrultusunda, birliğimizin, tüm varlığı ve azmiyle, yerel yönetimleri destekleyen çalışmalarını takdirle karşılıyor, sizlere bu çalışmaları devam ettirdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.
İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemin olağanüstü koşullarında yapılan bu seçimin birliğimiz ve milletimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Demokratik bir ülkede, halkın oyu ve güveniyle iş başına gelmiş yöneticilerin tutuklu olarak yargılanması, yalnızca o kişiler için ağır bir hukuksuzluk örneği değildir. Aynı zamanda seçmen iradesine ve demokratik hukuk düzenine karşı işlenmiş, onarılması güç, son derece ağır bir hak ihlali ve hukuksuzluk da teşkil eder.
Böylesi bir hukuksuzluğa karşı çıkmak, hangi siyasi partiden olursa olsun tüm yerel yöneticilerin görevi ve sorumluluğudur. Aynı sorumluluk, sadece hukuksuzluklara karşı durmakla sınırlı değildir; kamu
kaynaklarının kullanımında adaleti, şeffaflığı ve hesap verebilirliği tesis etmek de yerel yönetim anlayışımızın temelini oluşturmalıdır. Önceki dönemde sizlerin kıymetli oylarıyla seçildiğim Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığında “imtiyaz değil adalet, menfaat değil hakkaniyet” ilkesiyle hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, uzun yıllar sonra ilk kez sistemli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir dağıtım mekanizmasını hayata geçirdik. Yaklaşım ve vizyonumuz liyakati esas alan, hiçbir ayrıcalığa yer vermeyen, hakkaniyeti merkeze koyan bir yönetim anlayışının da somut ifadesidir.
Yerel yönetimlerin tamamına eşit mesafede duran bu anlayışın, vatandaşlarımızın güvenini pekiştirecek en önemli zemin olduğuna inanıyorum. Aynı anlayış ve ilkelerle bayrak yarışını üstün başarıyla yürüten başkanlarımız Sayın Zeydan Karalar ve Sayın Vahap Seçer ile tüm encümen üyesi başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bize yönelen tüm hukuksuz girişimlere rağmen bu anlayışla milletimize hizmet etmekten vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha dile getirmek isterim.
Bugün yapılacak meclis toplantısında, tutuklu bulunan tüm belediye başkanlarımızın ve belediye kadrolarımızın tutuksuz yargılanmasının; demokrasi ve milli egemenlik açısından taşıdığı önemi vurgulayan kararın oy birliğiyle alınmasını umut ediyorum.
Atacağınız bu tarihi adım milletimizin demokrasiye, adalete ve huzura duyduğu hasret ve inancın da açık bir ifadesi olarak tarihe geçecektir.
Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı’nın ülkemiz adına hayırlı, verimli çalışma ve kararlara vesile olmasını temenni ediyorum.”