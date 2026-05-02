Son Dakika | Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde arbede çıktı! İmamoğlu'nun mektubu okunurken birden ayaklandılar
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimini seçmek için Ankara'da toplandı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu yerine TBB başkanlığına vekâlet eden Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.
Seçer'in açılış konuşmasının ardından Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Başkanı Nuri Çavuşoğlu konuşma yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında son bir buçuk yıldan beri CHP'li belediyelere yönelik devam eden operasyonları dile getirdi.
İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU DUYUNCA AYAKLANDILAR
Masumiyet karinesine dikkat çeken Çavuşoğlu, iktidar değişimi vurgusu yaptı. Çavuşoğlu, ardından İmamoğlu'nun mektubunu okuyacağını söyledi.
Bunun üzerine seyirci tarafından birden ayaklanma oldu. AKP'li olduğu tahmin edilen isimler sahneye gelmeye başladı. Bu sırada arbede çıktı.
Arbede sırasında bağırışmalar ve yumruklaşmalar olurken Mansur Yavaş'ın kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.
Toplantıya ara verildi.
Öte yandan Çavuşoğlu'nun İmamoğlu'nun mektubunu okumadan önceki konuşması da şöyle:
"2 yıllık bir süre içerisinde herhalde ender görülen, belki de Türkiye tarihinde görülmemiş bir süreci birlikte yaşadık. 2 yıl önce ilk toplantımızı yaptığımızda İstanbul halkının iradesiyle seçilmiş belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bu salonda bulunan meclis üyelerimizin oylarıyla seçimini tamamladık. Akabinde yine Türkiye tarihinde ender görülen süreçler hep beraber yaşadık. Ve bu süreçlerin sonunda dün de söylediğimiz, bugün de söylemeye devam ettiğimiz, yarın da söyleyeceğimiz gibi hukukun her şeyin üstünde olduğu, herkesin yargılanması, herkesin yargılanması gerektiğinin herkesin yargılanması gerektiğinin ve bu yargılamada herkesin masumiyet karinesinin de bir hukukçu olarak temel ilke olarak alınması gerektiğini de hepimiz farkındayız. Hemen akabinde hemen akabinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının akabinde Başkan vekili olarak seçilen Sayın Zeydan Karalar'ın da yine aynı şekilde tutuklanmasının akabinde de bugün Başkan vekili olarak Sayın Vahap Seçer'in başkanlığında bugüne geldik. Bu süreçlerin sadece bizim değil, unutmayın ki herkesin ihtiyacı olan şeydir hukuk ve adalet. Adalet, Adalet, adalet, adalet kişilere, adalet kişilere, adalet kurumlara, adalet o gün yargıyı elinde bulunduranların, iktidarı elinde bulunduranların keyfine göre sonuç ifade edecek olursa yarın iktidar değiştiğinde, yeni bir iktidar geldiğinde de o da aynı şekilde kendinden olmayana zulmederse hiçbirimizin sığınacak ne limanı kalır, ne dayanacak bir dayanağı. Onun için bu terazi hepimizi tartıyor. Bu terazinin adaletine güvenmekten başka çaremizin olmadığını, ama hukukun en temel ilkesi Sayın Başkan, masumiyet karinesinin de herkese uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Umarım, umarım bir gün umarım bir gün bugün gösterdiğiniz o sistemlerin, umarım, umarım bir gün, umarım bir gün bugün gösterdiğiniz o sistemlerin ihtiyacını hissettiğinizde, bir gün adalet terazisi sizi yanlış tarttığını düşündüğünüz gün emin olun tüm Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları yanı başınızda olacaktır. En son seçilmiş, en son genel kurulun oylarıyla seçilmiş ve bugün itibariyle de görevini yeni bir başkana devredecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımızın da, seçilmiş başkanımızın da divana bir mesajı ulaşmış. Bu mesajı da şimdi sizlerle paylaşıyorum. Değerli Belediye Başkanlarımız, Türkiye Birliği, Değerli Emekçileri, kıymetli meclis üyeleri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."