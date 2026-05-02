Son Dakika | Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde arbede çıktı! İmamoğlu'nun mektubu okunurken birden ayaklandılar

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimini seçmek için Ankara'da toplandı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu yerine TBB başkanlığına vekâlet eden Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Seçer'in açılış konuşmasının ardından Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Başkanı Nuri Çavuşoğlu konuşma yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında son bir buçuk yıldan beri CHP'li belediyelere yönelik devam eden operasyonları dile getirdi.

İMAMOĞLU'NUN MEKTUBUNU DUYUNCA AYAKLANDILAR

Masumiyet karinesine dikkat çeken Çavuşoğlu, iktidar değişimi vurgusu yaptı. Çavuşoğlu, ardından İmamoğlu'nun mektubunu okuyacağını söyledi.

Bunun üzerine seyirci tarafından birden ayaklanma oldu. AKP'li olduğu tahmin edilen isimler sahneye gelmeye başladı. Bu sırada arbede çıktı.

İmamoğlu’ndan rahatsız olunca sosyal medyada siciliyle gündem oldu

Arbede sırasında bağırışmalar ve yumruklaşmalar olurken Mansur Yavaş'ın kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.

Toplantıya ara verildi.

Öte yandan Çavuşoğlu'nun İmamoğlu'nun mektubunu okumadan önceki konuşması da şöyle: