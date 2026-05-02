Son Dakika | Mardin Büyükşehir'de kayyumun görevi uzatıldı! Bahçeli çağrı yapmıştı

Son dakika... Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum süresi iki ay daha uzatıldı. Ahmet Türk’ün yerine görevlendirilen Vali Tuncay Akkoyun, 4 Temmuz 2026’ya kadar görevine devam edecek. MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk'ün göreve dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde kayyum yönetiminin görev süresi 4 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı. Ahmet Türk, 2024'ten bu yana görevinden uzak tutuluyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetiminin görev süresi yeniden uzatıldı. İçişleri Bakanlığı kararıyla belediyeye kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görevi 4 Temmuz 2026’ya kadar devam edecek.

Birgün'ün haberine göre, kararla birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi mevcut görevini sürdürecek.

BAHÇELİ "AHMETLER MAKAMA" DEMİŞTİ

Karar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce yaptığı açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Bahçeli, 3 Şubat’taki konuşmasında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demişti.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan da görevlerinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mayıs ayında görevlerine dönebileceğini ileri sürmüştü.

Ahmet Türk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 57,4 oyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türk, aynı yıl kasım ayında görevden uzaklaştırıldı. Yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1,5 yıldır kayyum tarafından yönetiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

