Son Dakika | Mardin Büyükşehir'de kayyumun görevi uzatıldı! Bahçeli çağrı yapmıştı

Son dakika... Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum süresi iki ay daha uzatıldı. Ahmet Türk’ün yerine görevlendirilen Vali Tuncay Akkoyun, 4 Temmuz 2026’ya kadar görevine devam edecek. MHP Lideri Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk'ün göreve dönmesi için çağrıda bulunmuştu.