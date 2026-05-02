Son Dakika | Mardin Büyükşehir'de kayyumun görevi uzatıldı! Bahçeli çağrı yapmıştı
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetiminin görev süresi 4 Temmuz 2026’ya kadar uzatıldı. Ahmet Türk, 2024’ten bu yana görevinden uzak tutuluyor.
Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde kayyum yönetiminin görev süresi yeniden uzatıldı. İçişleri Bakanlığı kararıyla belediyeye kayyum olarak atanan Mardin Valisi Tuncay Akkoyun’un görevi 4 Temmuz 2026’ya kadar devam edecek.
Birgün'ün haberine göre, kararla birlikte Mardin Büyükşehir Belediyesi’ndeki kayyum yönetimi mevcut görevini sürdürecek.
BAHÇELİ "AHMETLER MAKAMA" DEMİŞTİ
Karar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin daha önce yaptığı açıklamayı yeniden gündeme getirdi. Bahçeli, 3 Şubat’taki konuşmasında “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet'ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” demişti.
İktidara yakınlığıyla bilinen Sinan Burhan da görevlerinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in mayıs ayında görevlerine dönebileceğini ileri sürmüştü.
Muhalefet partilerinin tüm önerileri reddedildi!
Ahmet Türk, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 57,4 oyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Türk, aynı yıl kasım ayında görevden uzaklaştırıldı. Yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1,5 yıldır kayyum tarafından yönetiliyor.