1 Mayıs’ta gözaltına alınan 576 kişi serbest bırakıldı

1 Mayıs ve öncesindeki operasyonlarda gözaltına alınan 576 kişi serbest bırakıldı. ÇHD, Boğaziçi Köprüsü dahil tüm gözaltıların emniyet ve sağlık işlemlerinin ardından tamamlandığını açıkladı.

Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) paylaştığı bilgilere göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve öncesindeki operasyonlara ilişkin gözaltı süreçleri tamamlandı.

ÇHD'nin sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, 1 Mayıs'ta İstanbul’da gözaltına alınan toplam 576 kişinin tamamının serbest bırakıldığı belirtildi.

ÇHD İstanbul Şubesi’nin Kriz Masası’nın aktardığına göre, Boğaziçi Köprüsü’nde gözaltına alınan 46 kişi de dahil olmak üzere tüm kişiler, emniyet ve hastane işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

1 MAYIS ÖNCESİ OPERASYON

1 Mayıs öncesinde 28 Nisan’da yapılan operasyonlara da değinilen açıklamada, gözaltına alınan 47 kişiden 23’ünün adliyeye sevk edildiği belirtildi. Bu kapsamda 14 kişi tutuklanırken, 9 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. Kalan 24 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılmadan serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

