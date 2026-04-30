Muhalefet partilerinin tüm önerileri reddedildi!

TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Partisinin "kayyum atanan şirketler", İYİ Partinin "mesleki eğitim verilen öğrencilerin iş güvenliği", DEM Parti'nin "1 Mayıs İşçi Bayramı", CHP'nin ise "İşsizlik Sigortası Fonu" hakkındaki grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

DEM PARTİ'DEN "1 MAYIS ÖNERİSİ"

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan DEM Parti Bitlis Milletvekili Semra Çağlar Gökalp, 1 Mayıs'ın, emeğin yüzyıllardır kesintisiz süren direnişinin adı olduğunu söyledi.

Emekçilerin ödediği ağır bedellerle ve direnişle meydanları, sokakları ve kentlerin belleğini birer hafıza mekanına dönüştürdüğünü ifade eden Gökalp, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs gösterilerine kapatılmasını eleştirdi.

"ALIN TERİNİN KORUNMASI İNANCIMIZIN GEREĞİDİR"

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, emeğin kutsallığını vurgulayarak, gelir dağılımındaki "adaletsizliğe" dikkati çekti.

Adil bir düzenin bugün insanlığın temel ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, "Gelir dağılımı adaleti, bugün insanlığın ulaşması gereken nihai noktadır. Alın terinin korunması, alın terinin muhafaza edilmesi, işçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığının verilmesi, bizim inancımızın gereğidir." ifadelerini kullandı.

"1 MAYIS SADECE BİR İDEOLOJİNİN GÜNÜ DEĞİL, ALIN TERİYLE HAYATINI KAZANAN HERKESİN GÜNÜ"

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, 1 Mayıs'ın, sadece bir ideolojinin, siyasi anlayışın ya da bir grubun günü değil alın teriyle hayatını kazanan herkesin günü olduğunu belirtti.

Çalışma hayatının sadece ekonomik bir mesele olmadığını vurgulayan Sunat, "Bir ülkede işçi ile işveren, karşı karşıya gelen iki düşman gibi görülmemelidir. Tam tersine, üretimin, kalkınmanın ve sosyal huzurun iki temel unsurudur. İşveren yatırım yapacak güveni bulmalı, çalışan ise emeğinin karşılığını alacağı adaleti hissedebilmelidir. Devletin görevi de bu dengeyi sağlamaktır." dedi.

"İŞÇİLER, GEÇİMİN İKTİDAR TARAFINDAN ZORLAŞTIRILDIĞI BİR DÖNEMİ YAŞIYOR"

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut da işçi ve emekçilerin hayatın ve geçimin iktidar tarafından zorlaştırıldığı bir dönemi yaşadığını savundu.

Türkiye'de kayıt dışı istihdamın yüzde 30 seviyesinde olduğunu ifade eden Akbulut, sendikalaşma oranının ise yüzde 14-15 civarında seyrettiğini aktardı.

AKP Konya Milletvekili Latif Selvi, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, sendikacılığın bir mücadele ortamında doğduğunu belirtti. Selvi, bu faaliyetin ücretini alamayan, tatil günü olmayan ve çok sayıda güçlükle karşılaşan işçilerin dayanışma sandıkları üzerine kurulduğunu ve onun üzerine devam ettiğini söyledi.

MUHALEFET PARTİLERİNİN ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Muhalefet partilerinin tüm önerileri, TBMM Genel Kurulu'nda ayrı ayrı görüşüldükten sonra oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda tüm öneriler reddedildi.