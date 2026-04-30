CHP'li Murat Emir'den ‘tekne görüntüleri’ tepkisi: 'Bu ahlaksızlığı kimin yaptığını biliyoruz!'

CHP'li Murat Emir'den ‘tekne görüntüleri’ tepkisi: 'Bu ahlaksızlığı kimin yaptığını biliyoruz!'
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medyada yayılan CHP'li isimlerin tatil görüntülerinin, Antalya teleferik kazasıyla aynı gün gibi gösterilerek servis edilmesine tepki gösterdi. Emir, "Devletin namusuna emanet edilmiş bir telefondaki görüntüler nasıl servis edilebilir ve yetkililer buna nasıl izin verebilir? Bunun cevabını vermeliler" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailelerin bulunduğu tatil videosunun Antalya'daki teleferik kazasıyla aynı günde çekildiği iddia edilerek sosyal medyaya servis edilmesine tepki gösterdi.

"HER KOLDAN SALDIRIYA DEVAM EDİYORLAR!"

Murat Emir şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partili kadrolara, genel başkanımıza, bizlere, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine her türlü ve her koldan saldırıya devam ediyorlar ve bu saldırılar hukuksuzca, haksızca ve ahlaksızca yapılıyor. Bir şekilde bize yakın kişilerin telefonlarına savcılıkça el konuyor ve bu telefonlarda bulabildikleri görüntüleri ahlaksızca servis ediyorlar."

"Buradan soruyorum, devletin namusuna emanet edilmiş olan telefonlardan böylesine görüntüler nasıl sızdırılabilir? Adalet Bakanı’nı ve ilgilileri sorumlu davranmaya ve bu meselenin üzerine gitmeye davet ediyoruz. Bu işin bir parçası olanlarla, bu işin üstüne gidenler artık ayrışmalıdır. Bu hukuksuzluğu ve ahlaksızlığı devletin kurumları içerisinde çöreklenmiş kimi çetelerin yaptığını biliyoruz."

DEVLETİN NAMUSUNA EMANET EDİLMİŞ BİR TELEFONDAKİ GÖRÜNTÜLER NASIL SERVİS EDİLEBİLİR?

Murat Emir ifadelerine şöyle devam etti:

Bilsinler ki Cumhuriyet Halk Partisi’ni, Cumhuriyet Halk Partili kadrolara, böyle ahlaksızlıklarla, böyle lekeleme çabalarıyla asla bir adım attıramazlar. Asla sindiremeyecekler.

Bu ülkeyi yönetenler, bu ahlaksızlığın içerisinde yokuz diyorlarsa, üzerine gitsinler, gereğini yapsınlar, soruşturma açsınlar. Devletin namusuna emanet edilmiş bir telefondaki görüntüler nasıl servis edilebilir ve yetkililer buna nasıl izin verebilir? Bunun cevabını vermeliler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Son Dakika | 11 aydır tutuklu CHP'li Hasan Akgün hakkında iddianame hazırlandı
Son Dakika | 11 aydır tutuklu CHP'li Hasan Akgün hakkında iddianame hazırlandı
Muhalefet partilerinin tüm önerileri reddedildi!
Muhalefet partilerinin tüm önerileri reddedildi!