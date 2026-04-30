CHP'li Murat Emir'den ‘tekne görüntüleri’ tepkisi: 'Bu ahlaksızlığı kimin yaptığını biliyoruz!'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve ailelerin bulunduğu tatil videosunun Antalya'daki teleferik kazasıyla aynı günde çekildiği iddia edilerek sosyal medyaya servis edilmesine tepki gösterdi.

Murat Emir şu ifadeleri kullandı:

"Seçilmiş Cumhuriyet Halk Partili kadrolara, genel başkanımıza, bizlere, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliğine her türlü ve her koldan saldırıya devam ediyorlar ve bu saldırılar hukuksuzca, haksızca ve ahlaksızca yapılıyor. Bir şekilde bize yakın kişilerin telefonlarına savcılıkça el konuyor ve bu telefonlarda bulabildikleri görüntüleri ahlaksızca servis ediyorlar."

"Buradan soruyorum, devletin namusuna emanet edilmiş olan telefonlardan böylesine görüntüler nasıl sızdırılabilir? Adalet Bakanı’nı ve ilgilileri sorumlu davranmaya ve bu meselenin üzerine gitmeye davet ediyoruz. Bu işin bir parçası olanlarla, bu işin üstüne gidenler artık ayrışmalıdır. Bu hukuksuzluğu ve ahlaksızlığı devletin kurumları içerisinde çöreklenmiş kimi çetelerin yaptığını biliyoruz."