Son Dakika | 11 aydır tutuklu CHP'li Hasan Akgün hakkında iddianame hazırlandı

Son dakika haberi... Haziran 2025'te tutuklanan CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkında iddianame hazırlandı.

4 Haziran 2025'te Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün hakkındaki iddianame tamamlandı.

Tutuklu belediye başkanı Hasan Akgün hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme" ile "rüşvet alma" suçlarından 11 kez, "icbar suretiyle irtikap" suçundan 2 kez ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, Hasan Akgün’ün 13 taşınmazına suçtan elde edildiği iddiasıyla el konulması istendi.

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün 4 Haziran 2025'te tutuklandı

İBB OPERASYONLARININ 5'NCİ DALGASINDA TUTUKLANMIŞTI

CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB'ye yönelik operasyonların beşinci dalgasında 31 Mayıs 2025'te gözaltına alındı.

Savcılık tarafından "rüşvet almak" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlamalarıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Akgün, 4 Haziran 2025'te resmen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

