İmamoğlu’ndan rahatsız olunca sosyal medyada siciliyle gündem oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, ITS European Congress 2026 İstanbul'un açılışında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasına çok sinirlendi.

Ekrem İmamoğlu'nun mektubunun okunmasının "kürsünün kişisel savunma alanına dönüştürülmesi" olduğunu iddia eden Ömer Fatih Sayan, "Mesele milletin emaneti olan kaynakların nasıl usulsüzce kullanıldığına dair bu şekilde işleyen yargılamanın devam etmesidir" dedi. Sayan'ın o sözleri ailecek karıştıkları skandalları akıllara getirince sosyal medyanın gündemine oturdu.

İMAMOĞLU’NDAN RAHATSIZ OLUNCA SOSYAL MEDYADA SİCİLİYLE GÜNDEM OLDU

Sayan’ın "kamu kaynaklarının korunması" vurgusuyla yaptığı bu çıkış, sosyal medyada gözleri Sayan ailesinin kamudaki konumuna çevirdi. Dört kardeşin devletin en üst kademelerinde görev alması yıllardır eleştiri konusu olurken, babaları Ramazan Sayan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski yol arkadaşı, anneleri Hatice Sayan’ın ise AKP kadın kollarında aktif olduğu biliniyor.

Ömer Fatih Sayan, geçmişte altı lisans, iki yüksek lisans ve iki doktora diploması olduğunu beyan etmesiyle dikkat çekmiş, ancak sahte diploma çetesinin deşifre olmasının ardından bu bilgilerin bir kısmı kişisel sitesinden kaldırılmıştı. e-devlet sistemine sızan çetenin para karşılığı sahte diplomaları sisteme işletmesi Sayan’ın BTK Başkanlığı ve Bakan Yardımcılığı dönemlerinde oluşan denetim zafiyetini de beraberinde getirmişti.

Ailenin en medyatik ismi eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın görevi devraldığı törene tüm ailenin katılması, basında "ailecek devir teslim" olarak nitelendirilmişti.

AKP döneminin simgesi Sayan ailesi! Burs skandalından diploma skandalına kadar...

Kardeşlerden Fatma Betül Sayan Kaya’nın adı ise İBB şirketi İSBAK üzerinden aldığı tartışmalı bursla gündeme gelmişti. İşe başladıktan sadece iki ay sonra ABD’ye eğitime gönderilen Kaya’ya kamu kaynaklarından 85 bin dolar ve 20 bin TL ödendiği ortaya çıkmış, bu konudaki haberlere daha sonra erişim engeli getirilmişti. Kaya ayrıca 2017’de Hollanda’da "istenmeyen kişi" ilan edilerek sınır dışı edilmesiyle de hafızalara kazınmıştı.

Ailenin diğer üyelerinden Nazmiye Sümeyye Sayan, İBB Meclis Üyesi olduğu dönemde kendi şirketi aracılığıyla Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden toplam 1 milyon 30 bin TL’lik ihaleler alması nedeniyle Belediye Kanunu’nu ihlal etmekle suçlanmıştı. Bir diğer kardeş Ayşe Hilal Sayan Koytak ise dışişleri kariyeri olmamasına rağmen Kuveyt ve Bahreyn’e büyükelçi olarak atanmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu.

Ömer Fatih Sayan'dan okuyanın 'Dememiştir' duyanın da 'Yok artık' dediği savunma

Sayan ailesinin kamudaki bu geniş ağı, Ömer Fatih Sayan’ın İmamoğlu’na yönelik "usulsüzlük" eleştirilerinin ardından sosyal medyada "sicil" tartışması olarak yeniden patlak verdi.

"MESELE BİR MEKTUP MESELESİ DEĞİL..."

Açılış programında konuşan Ömer Fatih Sayan, İmamoğlu’nun mektubuna ilişkin şu ifadeleri kullandı: