Özgür Özel'den 107'nci mitinge çağrı: Milletin iradesini savunmak için

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te pazar günü düzenlenecek 107. "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi için çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "milletin iradesini savunmak için" meydanda olacaklarını belirten Özel, şu ifadelere yer verdi:

"Biz Türkiye İttifakı'yız. Bu ülkeyi düze çıkarmak için ne gerekirse yapmaya hazırız. Milletin iradesini savunmak için yarın 107’nci eylemde, Karabük’teyiz."

Albay Karaoğlanoğlu Caddesi | 3 Mayıs Pazar | 14.00 pic.twitter.com/XdZXZ8SMzB — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 2, 2026

CHP'NİN 107'NCİ MİTİNG ADRESİ KARABÜK

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla Mart 2025'te başlayan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi Karabük olarak açıklandı.

Erken seçim ve İmamoğlu'na özgürlük talebiyle devam eden mitinglerin 107'ncisi, 3 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenecek.