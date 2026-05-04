Kuzey Koreli futbolcular ilk kez Güney Kore'de maça çıkacak

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Naegohyang Kadın Futbol Kulübü ile Suwon Futbol Kulübü arasındaki dev mücadele 20 Mayıs tarihinde oynanacak. İki komşu ülke arasındaki sportif ilişkilerin sınırlı olması nedeniyle bu karşılaşma, futbol dünyasında büyük bir ilgiyle bekleniyor. 1950-1953 yılları arasındaki çatışmanın bir barış antlaşması yerine ateşkesle sona ermesi sebebiyle iki ülke arasındaki bu tür sportif organizasyonlar tarihi bir önem taşıyor.

KAFİLENİN VARIŞ PROGRAMI VE ULAŞIM DETAYLARI

Güney Kore Futbol Federasyonu, Kuzey Koreli kafilenin 17 Mayıs tarihinde ülkeye giriş yapacağını duyurdu. Ziyaretçi heyet; 27 futbolcu ve 12 kulüp personelinden oluşuyor. Kafile, Çin'in başkenti Pekin üzerinden gerçekleştirilecek olan Air China uçuşuyla Incheon Havalimanı'na ulaşacak. Takım, maç gününe kadar hazırlıklarını Güney Kore'de sürdürecek.

FİNAL YOLU VE TURNUVA STATÜSÜ

Başkent Seul'ün güney kesiminde yer alan Suwon Spor Kompleksi'nde oynanacak yarı finalin galibi, Asya kadın futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük kupası için final oynamaya hak kazanacak. Kazanan takım, 23 Mayıs tarihindeki finalde Avustralya'dan Melbourne City veya Japonya'dan Tokyo Verdy Beleza takımlarından biriyle karşılaşacak. Turnuva kuralları gereği yarı finalde kaybeden takım için bir üçüncülük maçı düzenlenmeyecek ve elenen ekip 21 Mayıs Perşembe günü ülkeden ayrılacak.

Kuzey Kore’de sınır tanımayan infaz yöntemleri! "Uyudu diye idam edildi"

KULÜP DÜZEYİNDE İLKLERİN MAÇI

Bu karşılaşma, uzun bir sürenin ardından bir Kuzey Kore spor takımının Güney Kore topraklarında sahaya çıkacak olması bakımından büyük önem taşıyor. Daha önce 2018 yılında atıcılık, gençlik futbolu ve masa tenisi takımları Güney Kore'ye seyahat etmiş; kadın futbol milli takımı ise en son 2014 yılındaki Incheon Asya Oyunları'na katılmıştı. Ancak bu mücadele, Asya Şampiyonlar Ligi çatısı altında kulüplerin ilk randevularından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

NAEGOHYANG: KUZEY KORE FUTBOLUNUN LOKOMOTİFİ

2012 yılında başkent Pyongyang'da kurulan Naegohyang Futbol Kulübü, kadrosunda barındırdığı yıldız isimlerle tanınıyor. Bakanlık verilerine göre kulübün kadrosu, büyük oranda milli takım seviyesindeki oyunculardan oluşuyor.

Kuzey Kore, kadın futbolunda özellikle son yıllarda kazandığı uluslararası başarılarla Asya'nın en baskın güçlerinden biri konumunda. Gençlik düzeyinde birçok dünya şampiyonluğu bulunan Kuzey Kore, en son geçtiğimiz Kasım ayında 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 3-0 gibi net bir skorla yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. Naegohyang'ın bu güçlü altyapıdan gelen oyuncularla sahada olması bekleniyor.