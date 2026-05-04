Rakamlar korkuttu! Doğum oranları Japonya’yı zorluyor, nüfuz krizi derinleşiyor

Japonya’da demografik kriz giderek daha görünür hale geliyor. İçişleri ve İletişim Bakanlığı’nın, her yıl 5 Mayıs’ta kutlanan Ulusal Çocuk Günü kapsamında yayımladığı son veriler, ülkedeki çocuk nüfusunun dramatik biçimde azaldığını ortaya koydu.

Açıklamaya göre, Nisan ayı itibarıyla çocuk nüfusu geçen yılın aynı dönemine göre 350 bin kişi azalarak 13,2 milyona geriledi. Bu rakam, 1975 yılından bu yana kaydedilen en düşük seviye olarak dikkat çekti.

52 YILDIR DÜŞÜŞTE

Çocukların toplam nüfus içindeki payı da düşüşünü sürdürüyor. Güncel verilere göre bu oran yüzde 10,8’e kadar geriledi. Böylece Japonya’da çocuk nüfusunun toplam nüfusa oranındaki düşüş, üst üste 52’nci yılına girmiş oldu.

Veriler cinsiyete göre incelendiğinde, ülkede 6,8 milyon erkek çocuğa karşılık 6,4 milyon kız çocuğu bulunduğu görülüyor. Japonya’da çocuk nüfusuna ilişkin kayıtlar 1950 yılından bu yana düzenli olarak tutulurken mevcut tablo, bu uzun dönemli veriler içinde en dikkat çekici gerilemelerden biri olarak öne çıktı.

EKONOMİYE BÜYÜK DARBE

Uzmanlara göre doğum oranlarının düşmesi ve yaşlı nüfusun hızla artması, Japonya’nın ekonomik ve sosyal yapısını doğrudan etkiledi. Özellikle iş gücü daralması, sağlık sistemine binen yük ve kırsal bölgelerde nüfusun azalması, ülkenin önündeki en büyük riskler arasında gösterildi.

"ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU"

Japonya hükümeti ise sorunun farkında ve çözüm arayışlarını hızlandırmış durumda. Başbakan Takaiçi Sanae, Kasım 2025’te nüfus düşüşüne karşı önlemler geliştirmek amacıyla “Nüfus Stratejisi Merkezi”nin kurulduğunu duyurmuş ve nüfus azalmasını “ülkenin en büyük sorunu” olarak nitelendirmişti.

Tokyo yönetimi, 2030 yılına kadar olan süreci ise kritik bir eşik olarak değerlendiriyor. Hükümete göre bu dönem, mevcut demografik eğilimin tersine çevrilebilmesi için “son fırsat” olabilir.

KORKUTAN TABLO

Daha önce görev yapan Başbakan Kişida Fumio da 2023 yılında yaptığı açıklamada, düşen doğum oranlarının Japonya’yı “toplumsal işlevlerini kaybetme eşiğine” getirdiği uyarısında bulunmuştu.

Ortaya çıkan son tablo, Japonya’nın yalnızca bugünü değil, geleceğini de şekillendirecek derin bir nüfus sorunuyla karşı karşıya olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.