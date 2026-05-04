Kayıp iş adamı timsahın bağırsaklarında aranıyor

Güney Afrika'da sel sularına kapılarak kaybolan iş adamının izine, Komati Nehri'ndeki dev bir timsahın içinde ulaşıldı. Drone ve helikopter destekli operasyonla yakalanan 500 kiloluk timsahın bağırsaklarında bulunan insan kalıntılarının kayıp iş adamına ait olup olmadığı DNA testiyle netleşecek.

Güney Afrika'nın kuzeydoğusundaki Komati Nehri'nde geçen hafta yaşanan sel felaketinin ardından kaybolan bir iş adamını bulmak için başlatılan arama çalışmaları, dehşet verici bir operasyona dönüştü.

Taşkın sırasında boş bulunan aracın ardından nehirdeki timsahları takibe alan ekipler, etkisiz hale getirilen bir sürüngenin içinde insan parçalarına ulaştı.

Olay, geçtiğimiz hafta bir iş adamının aracıyla alçak bir köprüden geçmeye çalışırken sel sularına kapılmasıyla başladı. Arama çalışmalarında drone ve helikopter kullanan polis ekipleri, nehirde güneşlenen bir grup timsahı fark etti.

Uzmanların, hayvanlardan birinin kısa süre önce beslendiğini değerlendirmesi üzerine operasyonun yönü değişti. Polis dalış birimi komutanı Kaptan Johan “Pottie” Potgieter, helikopterden halatla nehre indirilerek "son derece tehlikeli" olarak tanımlanan bir görevle dev timsahı bağladı.

4,5 metre uzunluğunda ve yarım ton ağırlığındaki timsah, incelenmek üzere Kruger Ulusal Parkı’na götürüldü. Hayvanın bağırsaklarında yapılan incelemelerde insan kalıntılarına ulaşılması üzerine yetkililer, kesin kimlik tespiti için DNA testi sürecini başlattı.

Operasyonda görev alan Kaptan Potgieter, timsahın içinden sadece insan kalıntıları değil, farklı türlerde ayakkabıların da çıktığını belirterek bu durumun başka vakalara işaret edebileceğini ifade etti. Güney Afrika Emniyet Teşkilatı, tehlikeli operasyonu başarıyla tamamlayan ekibi tebrik etti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

