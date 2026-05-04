Putin hakkında "paranoya" iddiası! Kendini saraya kilitledi

Uluslararası basında yer alan son analizler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in giderek kamuoyundan ve devlet protokolünden uzaklaştığını, güvenlik gerekçeleriyle daha kapalı alanlarda yaşamayı tercih ettiğini öne sürüyor.

The Financial Times’ın haberine göre Ukrayna’daki savaşın uzaması ve Rusya içindeki saldırı risklerinin artması, Kremlin’de üst düzey güvenlik alarmını tetikledi. Bu süreçte Putin’in, resmi konutlar yerine daha yüksek güvenlikli ve erişimi sınırlı alanlarda zaman geçirdiği iddia edildi.

“SUİKAST KORKUSU” KREMLİN’İ DEĞİŞTİRDİ

Haberde yer alan Kremlin’e yakın kaynaklara göre, Putin’e yönelik olası suikast veya iç tehdit ihtimali, devlet başkanının güvenlik protokolünü tamamen değiştirdi.

Federal Koruma Servisi’nin (FSO) çevre güvenliğini olağanüstü seviyeye çıkardığı, Putin’e en yakın isimlerin bile sıkı taramalardan geçirildiği belirtildi. Güvenlik çemberinin her geçen gün daraltıldığı ve erişimin ciddi şekilde sınırlandığı ifade edildi.

SAVAŞ MERKEZLİ YAŞAM VE İZOLE YÖNETİM

Moskova’daki bazı kaynaklar, Putin’in sivil gündemden büyük ölçüde koptuğunu ve zamanının önemli bölümünü askeri brifinglere ayırdığını öne sürdü.

İddialara göre Rus lider artık gününün büyük kısmını yer altı sığınakları ve yüksek güvenlikli merkezlerde geçiriyor. Savaşın yönetimi doğrudan Putin’in günlük ajandasının merkezine yerleşmiş durumda.

Analistlere göre bu durum, liderin pandemi döneminden bu yana en yüksek düzeyde bir izolasyona girdiğini gösteriyor.

UKRAYNA SALDIRILARI VE “ÖRÜMCEK AĞI” ETKİSİ

Kremlin içindeki güvenlik endişelerinin özellikle Ukrayna’nın gerçekleştirdiği bazı operasyonlardan sonra arttığı iddia edildi.

“Örümcek Ağı Operasyonu” olarak anılan saldırılarda Ukrayna İHA’larının Rusya içinden hareket ederek stratejik askeri hedefleri vurduğu öne sürülmüştü. Bu olayın, Kremlin’de ciddi bir güvenlik şokuna neden olduğu belirtildi.

Ayrıca geçmişte kuzey bölgelerdeki hava üslerine yönelik saldırıların da bu endişeyi derinleştirdiği ifade edildi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ ZİRVEYE ÇIKTI

Kremlin kaynaklarına göre Putin’le yüz yüze görüşen kişilere uygulanan güvenlik taramaları son derece sertleştirildi.

Bazı personelin iletişim cihazları ve günlük yaşam alışkanlıklarına kadar kontrol getirildiği, hatta bazı çalışanların evlerinde bile izleme sistemleri kurulduğu iddia edildi.

ÜST DÜZEY ASKERLER DE KORUMA ALTINDA

Güvenlik tedbirlerinin yalnızca Putin’le sınırlı olmadığı, Rus ordusunun üst düzey komutanlarını da kapsadığı belirtildi.

İddialara göre kritik toplantılarda güvenlik birimleri arasında ciddi yetki tartışmaları yaşanırken, bazı generallerin özel koruma altına alındığı ifade edildi.

HALKTAN UZAK, SAVAŞA YAKIN BİR LİDER

Analizlere göre Putin’in günlük öncelikleri artık neredeyse tamamen savaş odaklı hale geldi. Devlet başkanının askeri brifinglere yoğunlaştığı, sivil bürokrasiyle temasının ise azaldığı öne sürüldü.

Bazı yorumcular bu durumu “tam kontrol ve tam izolasyon” modeli olarak tanımlarken, Putin’in giderek daha dar bir bilgi çevresiyle hareket ettiği iddia edildi.

RUSYA’DA ARTAN HUZURSUZLUK

Öte yandan savaşın uzaması ve ekonomik baskıların artması, Rusya içinde toplumsal huzursuzluğu da beraberinde getirdi.

İnternet kısıtlamaları, ekonomik zorluklar ve artan baskılar, sosyal medyada dolaylı eleştirilerin artmasına neden olmuş durumda. Ancak ülkede siyasi eleştirilerin ciddi sonuçları olduğu biliniyor.

Devlet medyasının ise Putin’in aktif ve kontrol sahibi bir lider olduğu imajını sürdürmeye çalıştığı, ancak bunun toplumda tam karşılık bulmadığı öne sürüldü.

ANALİSTLER: “DERİN BİR KOPUŞ YAŞANIYOR”

Siyasi yorumculara göre Putin ile toplum arasındaki mesafe giderek büyüyor. Bazı analistler, liderin güvenlik ve savaş odaklı dünyasının gerçek sosyal dinamiklerden kopmuş olabileceğini ifade etti.