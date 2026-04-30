Putin'den Trump'a sert İran uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin basına önemli açıklamalarda bulundu.

PUTİN’DEN İRAN KONUSUNDA SERT MESAJ

Uşakov, görüşmenin Rus tarafının talebi üzerine yapıldığını ve İran ile Ukrayna başta olmak üzere birçok bölgesel krizin masaya yatırıldığını aktardı. Danışman, Putin’in özellikle İran’a yönelik askeri senaryolara karşı net bir tavır sergilediğini vurgulayarak, ABD ve İsrail’in olası bir kara operasyonunu Putin’in “tamamen kabul edilemez ve tehlikeli” olarak nitelendirdiğini söyledi.

RUSYA’DAN DİPLOMATİK DESTEK SÖZÜ

Uşakov, Rusya’nın İran krizine barışçıl bir çözüm bulunması için yürütülen diplomatik girişimleri desteklemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, İran nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bazı öneriler sunduklarını ifade eden Uşakov, “Bu amaçla, İran temsilcileri, Basra Körfezi ülke liderleri, İsrail ve elbette Amerikan müzakereciler ile temaslar sürdürülecek” dedi.