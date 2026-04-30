Putin'den Trump'a sert İran uyarısı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir kara harekatını “tamamen kabul edilemez ve tehlikeli” bulduğunu söyledi. Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde bu mesajı iletti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaklaşık bir buçuk saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, görüşmeye ilişkin basına önemli açıklamalarda bulundu.

Putin’den sürpriz “Hamaney mesajı” açıklaması: İçeriği gizli kaldı!Putin’den sürpriz “Hamaney mesajı” açıklaması: İçeriği gizli kaldı!

PUTİN’DEN İRAN KONUSUNDA SERT MESAJ

Uşakov, görüşmenin Rus tarafının talebi üzerine yapıldığını ve İran ile Ukrayna başta olmak üzere birçok bölgesel krizin masaya yatırıldığını aktardı. Danışman, Putin’in özellikle İran’a yönelik askeri senaryolara karşı net bir tavır sergilediğini vurgulayarak, ABD ve İsrail’in olası bir kara operasyonunu Putin’in “tamamen kabul edilemez ve tehlikeli” olarak nitelendirdiğini söyledi.

Putin ile Trump arasında kritik görüşme!Putin ile Trump arasında kritik görüşme!

RUSYA’DAN DİPLOMATİK DESTEK SÖZÜ

Uşakov, Rusya’nın İran krizine barışçıl bir çözüm bulunması için yürütülen diplomatik girişimleri desteklemeye devam edeceğini belirtti. Ayrıca, İran nükleer programıyla ilgili anlaşmazlıkların çözümüne yönelik bazı öneriler sunduklarını ifade eden Uşakov, “Bu amaçla, İran temsilcileri, Basra Körfezi ülke liderleri, İsrail ve elbette Amerikan müzakereciler ile temaslar sürdürülecek” dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Dünya
İran Trump'ın tehdit girişimini ifşaladı: 3 gün oldu patlama olmadı
İran Trump'ın tehdit girişimini ifşaladı: 3 gün oldu patlama olmadı
İran'dan ABD ablukasına tehdit: Emsalsiz bir eylemle karşılık vereceğiz
İran'dan ABD ablukasına tehdit: Emsalsiz bir eylemle karşılık vereceğiz