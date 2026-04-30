İran Trump'ın tehdit girişimini ifşaladı: 3 gün oldu patlama olmadı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın üç gün önce yaptığı “İran’ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı” yönündeki açıklamasına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Kalibaf, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz. Bu, ABD yönetiminin Bessent gibi kişilerden aldığı türden saçma bir tavsiyeydi. Aynı kişiler abluka teorisini de destekliyor ve petrolü 120 doların üzerine çıkardılar. Bir sonraki durak 140. Sorun teori değil, zihniyet.”