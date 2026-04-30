İran Trump'ın tehdit girişimini ifşaladı: 3 gün oldu patlama olmadı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı” sözüne tepki göstererek, “3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı” ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın üç gün önce yaptığı “İran’ın petrol altyapısının havaya uçmasına 3 gün kaldı” yönündeki açıklamasına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

KALİBAF: “BUNU 30 GÜNE UZATABİLİRİZ”

Kalibaf, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“3 gün geçti, hiçbir kuyu patlamadı. Bunu 30 güne uzatabilir ve kuyuyu burada canlı yayınlayabiliriz. Bu, ABD yönetiminin Bessent gibi kişilerden aldığı türden saçma bir tavsiyeydi. Aynı kişiler abluka teorisini de destekliyor ve petrolü 120 doların üzerine çıkardılar. Bir sonraki durak 140. Sorun teori değil, zihniyet.”

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, 26 Nisan’da yaptığı konuşmada, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasının sürdüğünü ve başarılı sonuçlar ürettiğini söylemişti. Abluka nedeniyle İran’ın petrol altyapısının çökebileceğini savunan Trump, İran’ın petrol depolarının dolması ve depolama yeri sıkıntısı nedeniyle boru hatlarında büyük bir yıkım yaşanabileceğini belirterek, “İran’ın petrol altyapısı havaya uçmadan önce yaklaşık 3 günü kaldı” ifadesini kullanmıştı.

