Bakan Fidan İspanyol mevkidaşıyla Sumud’u görüştü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakan Hakan Fidan ile İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Bueno arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını paylaştı.

İKİ BAKANDAN ORTAK MESAJ

Keçeli, görüşmede tarafların, uluslararası sularda seyreden Küresel Sumud Filosu’na Girit açıklarında İsrail güçlerince yapılan müdahalenin farklı milletlerden çok sayıda sivilin hayatını tehlikeye attığını ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurguladığını aktardı. Sözcü ayrıca, iki bakanın bu hukuka aykırı müdahale karşısında uluslararası toplumun ortak bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çektiğini bildirdi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NUN MİSYONU

İsrail’in Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, 12 Nisan’da İspanya’nın Barselona kentinden yola çıkmıştı. Güzergah üzerindeki İtalya’nın Sicilya Adası’nda yeni katılımlarla tekne sayısını artıran filo, 26 Nisan’da yeniden Akdeniz’e açılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, donanmanın 29 Nisan akşam saatlerinde Akdeniz’in uluslararası sularında filoya müdahaleye başladığını duyurmuştu. Teknelerdeki aktivistler, İsrail ordusuna ait unsurların saat 23.00’e doğru Girit Adası’nın yaklaşık 50 mil batısında tekneleri kuşatıp taciz etmeye başladığını bildirmişti. Kısa süre sonra müdahalenin başladığını açıklayan aktivistlerin ardından filo yetkilileri, çok sayıda tekneyle irtibatlarının koptuğunu duyurmuştu. Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre, teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Küresel Sumud Filosu’nun Eylül 2025’teki ilk girişiminde, İsrail ordusu aynı şekilde Akdeniz’in uluslararası sularında filoyu yasa dışı yollarla durdurmuş, teknelere zorla çıkarak gönüllüleri alıkoyup İsrail’e götürmüştü.