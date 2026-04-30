ABD'den yine Hürmüz Boğazı koalisyonu girişimi: Büyükelçiliklere yazı gönderildi

ABD, Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasına destek sağlamak amacıyla diğer ülkeleri yeni bir uluslararası koalisyona katılmaya çağırıyor. “Deniz Özgürlük Yapısı” adı verilen oluşumun, bilgi paylaşımı, diplomatik koordinasyon ve yaptırımların uygulanmasına yardımcı olmayı hedeflediği belirtiliyor.

The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından büyükelçiliklere gönderilen gizli bir yazı, Washington’un Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasına uluslararası destek toplama çabalarını ortaya koydu.

YENİ KOALİSYON: “DENİZ ÖZGÜRLÜK YAPISI”

Habere göre, ABD “Maritime Freedom Structure” (Deniz Özgürlük Yapısı) adını verdiği yeni bir koalisyon kuruyor. Bu oluşumun temel amaçları arasında bilgi paylaşımı, diplomatik koordinasyon ve yaptırımların uygulanmasına yardımcı olmak yer alıyor.

BÜYÜKELÇİLİKLERE GÖNDERİLEN YAZI

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçiliklere ilettiği yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“Katılımınız, seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etme ve küresel ekonomiyi koruma konusundaki kolektif kabiliyetimizi güçlendirecektir. Birleşik bir kararlılık göstermek ve İran'a uyguladığı boğazdan geçiş ablukası nedeniyle önemli maliyetler çıkarmak için kolektif eylem şarttır.”

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

