ABD'den yine Hürmüz Boğazı koalisyonu girişimi: Büyükelçiliklere yazı gönderildi
The Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından büyükelçiliklere gönderilen gizli bir yazı, Washington’un Hürmüz Boğazı’ndaki ablukasına uluslararası destek toplama çabalarını ortaya koydu.
Altın, Hürmüz'ü bıraktı ABD'den gelecek karara kilitlendi
YENİ KOALİSYON: “DENİZ ÖZGÜRLÜK YAPISI”
Habere göre, ABD “Maritime Freedom Structure” (Deniz Özgürlük Yapısı) adını verdiği yeni bir koalisyon kuruyor. Bu oluşumun temel amaçları arasında bilgi paylaşımı, diplomatik koordinasyon ve yaptırımların uygulanmasına yardımcı olmak yer alıyor.
Trump’ın Hürmüz Boğazı açıklaması petrolü uçurdu
BÜYÜKELÇİLİKLERE GÖNDERİLEN YAZI
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın büyükelçiliklere ilettiği yazıda şu ifadeler kullanıldı:
“Katılımınız, seyrüsefer özgürlüğünü yeniden tesis etme ve küresel ekonomiyi koruma konusundaki kolektif kabiliyetimizi güçlendirecektir. Birleşik bir kararlılık göstermek ve İran'a uyguladığı boğazdan geçiş ablukası nedeniyle önemli maliyetler çıkarmak için kolektif eylem şarttır.”