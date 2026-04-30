Trump’ın Hürmüz Boğazı açıklaması petrolü uçurdu

Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı askeri harekatın yeniden başlayabileceğini ima etmesi ve nükleer anlaşma sağlanana kadar deniz ablukasını sürdüreceğini açıklamasıyla petrol fiyatları Çarşamba günü sert yükseldi. Brent petrol %5,8 artışla 110,44 dolara, WTI ise %7 artarak 106,88 dolara çıktı.

Çarşamba günü, Başkan Donald Trump’ın İran’a karşı ABD’nin askeri harekatını yeniden başlatma olasılığını ima ettiği ve Axios’a, İran’ın nükleer programı konusunda bir anlaşma sağlanana kadar ABD’nin deniz ablukasını sürdüreceğini söylemesi ile petrol fiyatları ani bir artış gösterdi.

TRUMP: “ARTIK İYİ ADAM YOK”

Trump, sosyal medyada “İran işlerini yoluna koyamıyor. Nükleer olmayan bir anlaşmayı nasıl imzalayacaklarını bilmiyorlar. Bir an önce akıllanmaları iyi olur” yazısını, “No More Mr. Nice Guy” (Artık İyi Adam Yok) sloganının yer aldığı bir fotoğrafla birlikte paylaştı.

İRAN’DAN BM’YE KORSANLIK SUÇLAMASI

Bu arada İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Saeed Iravani, Güvenlik Konseyi'ni İran petrol tankerlerine yönelik “korsanlık tarzı ele geçirme ve kasıtlı hedef alma” eylemlerini kınamaya çağırdı. Iravani'nin mektubunda, “Bu tür davranışlar, ABD'nin kanunsuzluğa bağımlılığının bir başka açık örneğinden ibarettir ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık bir ihlali teşkil etmektedir” ifadesi yer alıyor.

ABLUKA HAZIRLIĞI VE HÜRMÜZ KRİZİ

The Wall Street Journal, salı günü geç saatlerde ABD'li yetkililere atıfta bulunarak, Trump'ın yardımcılarına İran'a yönelik uzun süreli bir abluka için hazırlık yapmalarını söylediğini bildirdi. Ancak İranlı yetkililer, Tahran'ın normalde dünya petrolünün %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki kendi ablukasını kaldırmadan önce Washington'un taleplerini düşürmesi gerektiğini kamuoyuna açıkça belirtmeye devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

