İran'dan ABD ablukasına tehdit: Emsalsiz bir eylemle karşılık vereceğiz

İran ordusunun, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz ablukasına yakında “emsalsiz bir eylemle” karşılık vereceği belirtildi. Üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi, şu ana kadar gösterilen itidalin diplomasiye şans vermek amacı taşıdığını belirtti.

İran devlet televizyonu Press TV’ye konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey bir İranlı güvenlik yetkilisi, ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı deniz ablukasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“EMSALSİZ BİR EYLEM” UYARISI

Yetkili, ABD’nin deniz ablukasına yakında pratik ve “emsalsiz bir eylemle” karşılık verileceğini belirtti. Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetlerinin şu ana kadar gösterdiği itidalin, diplomasiye bir şans vermek ve ABD’nin, İran’ın savaşı kalıcı olarak sona erdirme koşullarını öğrenmesine ve kabul etmesine olanak sağlamak amacı taşıdığı ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat’taki ABD-İsrail saldırılarının ardından, 2 Mart’ta Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, İran’la Pakistan’da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını belirtmişti.

Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan’da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.

(AA)

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

ABD uçak gemisi Ortadoğu'dan çekiliyor
