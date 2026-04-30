Son Dakika | İsrail Küresel Sumud Filosu'na müdahale ediyor

İsrail basını, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na İsrail donanmasının uluslararası sularda müdahale etmeye başladığını öne sürdü. Bir geminin ele geçirildiği iddia edilirken, ordu sözcülüğü konuya ilişkin net bir yanıt vermekten kaçındı.

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması tarafından uluslararası sularda müdahale edildiği iddia edildi.

İSRAİL ORDU RADYOSU: “EL KOYMAYA BAŞLADIK”

İsrail Ordu Radyosu’nun aktardığına göre, İsrailli bir kaynak, “Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık” ifadesini kullandı. İsrail’in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bir geminin doğrudan İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Gemilerin, Gazze kıyılarından yüzlerce deniz mili uzaklıkta, Girit Adası açıklarında bulunduğu belirtildi.

ORDUDAN NET YANIT YOK

Konuya ilişkin soruya İsrail ordusu, donanmanın “Gazze’ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğu ve farklı senaryolar için hazırlıklı bulunduğu” yanıtını verdi. Ancak ordu sözcülüğü, filoya doğrudan müdahale edilip edilmediğine dair bir açıklama yapmaktan kaçınarak konuyu İsrail Dışişleri Bakanlığı’na yönlendirdi.

SUMUD FİLOSU'NDAN AÇIKLAMA: 11 TEKNEYLE İRTİBATIMIZ YOK

İsrail basınında, İsrail Donanması’nın Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda müdahaleye başladığı yönündeki iddiaların ardından filo yetkililerinden yeni açıklamalar geldi.

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası yetkilileri, İsrail’in Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda yasa dışı müdahaleye başladığını belirterek, filoya ait 11 tekneyle irtibatın koptuğunu duyurdu.

Filodaki aktivistlerden İspanyol Mi Hoa Lee, yaptığı açıklamada, bazı teknelerin durdurulduğunu ancak kendi bulundukları tekneyi takip eden herhangi bir insansız hava aracı ya da tekne olmadığını söyledi. Lee, muhtemel bir müdahaleye hazır olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

“Ateş açılması, durdurma ya da yasa dışı olarak yapabilecekleri her türlü duruma karşı hazırlıklı ve kendimizi hazırlıyoruz. Farklı ülkelerden gelen 9 kişiyiz. Teknede çok sakiniz”

“YASA DIŞI HİÇBİR EYLEMDE BULUNMUYORUZ”

Lee, yasa dışı hiçbir eylemde bulunmadıklarını vurgulayarak, “Uluslararası sularda, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı yasa dışı ablukayı kırmaya çalışıyoruz. 76 yıldan fazla bir süredir suç üstüne suç işleyen terörist bir devlet olduklarını dünyaya gösteriyorlar. Misyonumuz olan Gazze'ye doğru yelken açmaya devam etmeyi çok isteriz, başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Küresel Sumud Filosu’nun “2026 Bahar Misyonu”, İtalya’nın Sicilya Adası’ndaki hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan’da Akdeniz’e açılmıştı. Eylül 2025’teki ilk girişiminde ise İsrail ordusu, aynı filoyu uluslararası sularda durdurmuş, teknelere zorla çıkarak gönüllüleri kaçırıp İsrail’e götürmüştü.

(AA)