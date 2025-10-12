Sumud Filosu'nun son aktivisti de serbest bırakıldı

Sumud Filosu'nun son aktivisti de serbest bırakıldı
Yayınlanma:
İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları İsrail'in bugün Gazze'ye insani yardım götürürken saldırdığı filolardan kaçırdığı son beş İspanyol tutukluyu da serbest bıraktığını açıkladı. Bunların arasında kaçırıldığı İsrail'de bir hapishane görevlisini ısırdığı gerekçesiyle bir süre daha tutulan Sumud Filosu aktivisti de bulunuyor.

İsrail, bu ay uluslararası sularda, soykırım yürüttüğü Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan iki filoya yasa dışı şekilde müdahale etti.

İsrail, çeşitli milletlerden aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu onlarca aktivisti kaçırdı ve bu olay Avrupa'da büyük protestolara yol açtı.

SON 5 ÜYE İSPANYA'YA DOĞRU YOLDA

İsrail son günlerde bu kişileri serbest bırakıyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “İsrail'in elinde tuttuğu filodaki son beş üye şu anda İspanya'ya doğru yola çıktı” dedi.

İsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’deİsrail’in yardım filosu saldırılarına ilişkin karar Resmi Gazete’de

BAŞKA İSPANYOL KALMADI

Bunlar arasında, bir İsrailli hapishane görevlisini ısırdığı iddiasıyla ilk serbest bırakılanlar arasında yer almayan Sumud Filosu'nun bir üyesi de bulunuyor.

CHP'den iktidara 'Sumud Filosu' ve alıkonulan milletvekilleri tepkisi: Siz ancak nutuk atarsınızCHP'den iktidara 'Sumud Filosu' ve alıkonulan milletvekilleri tepkisi: Siz ancak nutuk atarsınız

Bakanlık kaynakları, “İsrail'de gözaltında tutulan filodan başka İspanyol kalmadı” diye ekledi.

50 AKTİVİST DAHA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta, filodaki yaklaşık 50 İspanyol üye daha ülkelerine dönmüştü.

Aktivistler, İsrail'de gözaltında tutuldukları süre boyunca kötü muamele gördüklerini açıkladı. İsrail yetkilileri ise bu iddiaları reddetmişti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Av iyi geçti balıkçılar halka bedava dağıttı
Rusya hava araçlarını vurduğunu açıkladı
Sosyal medya kullanımı arttı
