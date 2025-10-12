Sumud Filosu'nun son aktivisti de serbest bırakıldı

İsrail, bu ay uluslararası sularda, soykırım yürüttüğü Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan iki filoya yasa dışı şekilde müdahale etti.

İsrail, çeşitli milletlerden aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu onlarca aktivisti kaçırdı ve bu olay Avrupa'da büyük protestolara yol açtı.

SON 5 ÜYE İSPANYA'YA DOĞRU YOLDA

İsrail son günlerde bu kişileri serbest bırakıyor. İspanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, “İsrail'in elinde tuttuğu filodaki son beş üye şu anda İspanya'ya doğru yola çıktı” dedi.

BAŞKA İSPANYOL KALMADI

Bunlar arasında, bir İsrailli hapishane görevlisini ısırdığı iddiasıyla ilk serbest bırakılanlar arasında yer almayan Sumud Filosu'nun bir üyesi de bulunuyor.

Bakanlık kaynakları, “İsrail'de gözaltında tutulan filodan başka İspanyol kalmadı” diye ekledi.

50 AKTİVİST DAHA DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz hafta, filodaki yaklaşık 50 İspanyol üye daha ülkelerine dönmüştü.

Aktivistler, İsrail'de gözaltında tutuldukları süre boyunca kötü muamele gördüklerini açıkladı. İsrail yetkilileri ise bu iddiaları reddetmişti.