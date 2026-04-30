Fed kararı ardından piyasalar karışık seyretti

New York borsası, Orta Doğu’daki gerilim ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından izlendiği bir günün ardından karışık bir tablo çizdi.

ENDEKSLERDE KARIŞIK SEYİR

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,57 azalarak 48.861,81 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 7.135,95 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 artarak 24.673,24 puana çıktı.

TRUMP: “ABLUKA YÜZDE 100 ÇALIŞIYOR, TESLİM OLMALILAR”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer programına ilişkin endişeler giderilene kadar deniz ablukasını sürdüreceğini açıkladı. Axios’a verdiği röportajda İran’ın “önce Hürmüz Boğazı’nın açılması, nükleer anlaşmanın sonraya bırakılması” yönündeki önerisini kabul etmediklerini belirten Trump, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, “Abluka dahice bir hamle ve yüzde 100 çalışıyor. Artık hiçbir askeri güçleri kalmadı. Teslim olmak zorundalar, yapacakları tek şey bu. ‘Pes ediyoruz’ demeleri yeterli” dedi.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması enerji arzına yönelik riskleri artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,6 artışla 119,8 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 7,9 yükselişle 107,8 dolara çıktı.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizini yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu. Ancak karar 4’e karşı 8 oyla alındı. FOMC üyeleri arasında bu düzeyde karşı oy içeren son karar Ekim 1992’de alınmıştı. Fed açıklamasında, Ortadoğu’daki gelişmelerin ekonomik belirsizliği artırdığı vurgulandı.

POWELL: “YÜKSELEN ENERJİ FİYATLARI ENFLASYONU YUKARI ÇEKECEK”

Görev süresi 15 Mayıs’ta dolacak Fed Başkanı Jerome Powell, son para politikası toplantısında yaptığı açıklamada, enflasyonun yüksek seyrettiğini ve bunun kısmen küresel enerji fiyatlarındaki artışı yansıttığını belirtti. Powell, “Kısa vadede, yükselen enerji fiyatları genel olarak enflasyonu yukarı çekecek” dedi. Görevi sona erdikten sonra yönetim kurulu üyesi olarak düşük profilli bir tutum sergilemeyi planladığını ifade etti.

MAKRO VERİLER VE BİLANÇOLAR

ABD’de dayanıklı mal siparişleri martta yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, mal ticareti açığı yüzde 5,3 artışla 87,9 milyar dolara ulaştı. Kurumsal tarafta ise Amazon, Meta, Microsoft ve Alphabet’in piyasa kapanışı sonrası açıklayacağı bilançolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

