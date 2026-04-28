Piyasalar barış çıkmazında karışık seyretti

New York borsası haftanın ilk işlem gününü karışık bir seyirle tamamladı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta rekor tazelerken, Dow Jones geriledi. ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi yatırımcıları etkiledi.

New York borsası, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin yolunda gitmemesi ve yatırımcıların gözlerini Fed faiz kararı ile bilanço sezonuna çevirmesiyle haftaya karışık bir başlangıç yaptı.

DOW JONES GERİLEDİ, S&P 500 VE NASDAQ REKOR TAZELEDİ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 azalışla 49.167,79 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 7.173,91 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,20 yükselişle 24.887,10 puana çıktı. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri kapanışta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TRUMP HEYETİN UÇUŞUNU İPTAL ETTİ, GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Geçen hafta ABD ile İran arasında barış görüşmelerinin yeniden başlayabileceğine dair iyimserlik piyasaları desteklemişti. Ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı açıklamalar, iki ülke arasındaki temasların çıkmaza girdiğini gösterdi. Trump, 25 Nisan’da İran’la müzakere yapmak üzere İslamabad’a gitmeye hazırlanan ABD heyetinin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Görüşmeler için “uzun ve maliyetli” bir yolculuğa gerek görmediğini belirten Trump, bu kararın ardından İran’dan “çok daha iyi bir teklif” aldığını öne sürdü ve görüşmelerin telefonla sürdürülebileceğini ifade etti.

BEYAZ SARAY’DAN YENİ TOPLANTI AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bugünkü basın brifinginde Başkan Trump’ın İran gündemiyle ilgili ulusal güvenlik ekibini topladığını açıkladı. Axios platformunda yer alan bir habere göre ise İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için ABD’ye yeni bir teklif sundu. Bu teklifte, nükleer programa yönelik müzakerelerin sonraki bir aşamaya bırakılması önerildi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR

Hürmüz Boğazı’na ilişkin gerilim petrol fiyatlarını yukarı çekmeye devam ediyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 2,75 artışla 108,2 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol ise yüzde 2,1 artarak 96,4 dolara yükseldi.

GÖZLER FED VE BİLANÇOLARDA

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra yoğun bilanço sezonu da yatırımcıların odağında. Amazon, Meta, Alphabet, Microsoft ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanması beklenen bilançoları yakından takip ediliyor. Ayrıca yatırımcılar, çarşamba günü Fed’in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandı. Bankanın bu haftaki toplantıda politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor. Resmi görev süresi 15 Mayıs’ta dolacak olan Jerome Powell’ın başkanlık edeceği son FOMC toplantısı olması beklenen bu toplantının ardından yapılacak açıklamalar da yakından izlenecek.

(AA)

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

