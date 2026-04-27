Piyasada olumlu rüzgarlar kriptoyu ısıtamadı: BTC ve ETH'de sert düşüş

İran'ın ABD'ye sunduğu kademeli müzakere teklifinin piyasalara olan etkisi, kripto paralara yansımadı. Bitcoin ve Ethereum sert düşüşe geçti. Bitcoin yüzee 0,34 gerileyerek 78 bin dolar sınırının altın düştü, şu anda 77 bin 694,19 dolardan işlem görüyor. Sabah 6:45'te 2 bin 400 dolar sınırını aşan Ethereum ise 2 bin 322,32 dolara geriledi.