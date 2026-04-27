Piyasada olumlu rüzgarlar kriptoyu ısıtamadı: BTC ve ETH'de sert düşüş

İran'ın ABD'ye sunduğu kademeli müzakere teklifinin piyasalara olan etkisi, kripto paralara yansımadı. Bitcoin ve Ethereum sert düşüşe geçti. Bitcoin yüzee 0,34 gerileyerek 78 bin dolar sınırının altın düştü, şu anda 77 bin 694,19 dolardan işlem görüyor. Sabah 6:45'te 2 bin 400 dolar sınırını aşan Ethereum ise 2 bin 322,32 dolara geriledi.

27 NİSAN 2026 KRİPTO KISA ÖZET

  • Bitcoin (BTC): $77.694,19 (%-0,34)
  • Ethereum (ETH): $2.322,32 (%-0,32)
  • Toplam piyasa değeri: 2,6 trilyon $
  • 24s toplam hacim: $29,17B milyar $
  • Saat: 09:30

27 NİSAN 2026 BİTCOİN VE ETHEREUM FİYATLARI

VarlıkFiyat24s değişim24s düşük24s yüksek24s hacim
Bitcoin
(BTC)		$77.694,19%-0,34$77.614,97$79.488,1729,17 milyar $
Ethereum (ETH)$2.322,32%-0,32$2.318,27$2.403,7314,42 milyar $

27 NİSAN 2026 EN ÇOK YÜKSELEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
ZBCN3,690$+%10,51
PENGU9,571$+%9,68
JUP1,868$+%4,57
SPX3,929$+%4,50
STABLE3,485$+%3,98

27 NİSAN 2026 EN ÇOK DÜŞEN KRİPTO PARALAR

CoinFiyat24s %
SIREN$5,778.00-%14,37
H$1,400.00-%10,94
TRUMP2,56 $-%3,46
CHZ4,848$-%3,27
ARB1,268$-%3,26

27 NİSAN 2026 ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 6.838,65 TL

Gram altın satış: 6.839,51 TL

27 NİSAN 2026 GÜMÜŞ NE KADAR?

Gram gümüş alış: 110,68 TL

Gram gümüş satış: 110,78 TL

27 NİSAN 2026 DÖVİZ NE KADAR?

Dolar alış: 45,0194 TL

Dolar satış: 45,0394 TL

Euro alış: 52,8224 TL

Euro satış: 52,9044 TL

Sterlin alış: 60,9273 TL

Sterlin satış: 61,0574 TL

27 NİSAN 2026 AKARYAKIT NE KADAR?

Benzin (kurşunsuz 95/benzin): 62,76 TL/LT

Motorin (dizel/mazot): 69,35 TL/LT

LPG (otogaz): 34,99 TL/LT

27 NİSAN 2026 BIST 100 ENDEKSİ

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

